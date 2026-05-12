Dagad a korrupciós botrány Kijevben: meggyanúsították Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykor legbefolyásosabb emberét
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közös nyomozása során eljárást indítottak az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasa, Andrij Jermak ellen - közölte az Ukrinform.

A NABU és a SAPO egy olyan szervezett bűnözői csoportot leplezett le, amely Kijev környéki luxusingatlan-fejlesztéseken keresztül mosott tisztára illegális jövedelmeket.

A séma egyik tagja volt Andrij Jermak is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori bizalmasa, az elnöki hivatal korábbi kabinetfőnöke.

Az elnöki hivatal egykori vezetőjét az ukrán büntetőtörvénykönyv 209. cikkének 3. bekezdése alapján, különösen nagy értékű pénzmosással gyanúsították meg. A hatóságok közlése szerint jelenleg is jelentős erőforrások mozgósítása mellett zajlik a nyomozás.

A hatóságok közlése szerint a korrupciós séma tagjainak köze van az Enerhoatom körüli túlszámlázós sémához, illetve jelentős befolyásuk volt az ukrán állam működtetésében is.

Andrij Jermak volt az ukrán állam második legbefolyásosabb vezetője a háború alatt, egészen 2025 novemberi lemondásáig.

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

