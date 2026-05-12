Donald Trump:
Donald Trump: "nagyon közel" az ukrajnai háború vége

Donald Trump amerikai elnök kedden azt nyilatkozta, hogy az ukrajnai háború nagyon közel áll a lezáráshoz. Hozzátette, meggyőződése, hogy hamarosan megállapodás születik Oroszország és Ukrajna között.

Trump a Fehér Házban, egy kínai útja előtt nyilatkozott az újságíróknak. Az elnök szerint

az ukrajnai háború vége "nagyon közelinek" tűnik.

Kijelentései egybecsengenek Vlagyimir Putyin orosz elnök szombati nyilatkozatával, aki szintén a konfliktus mielőbbi lezárásának lehetőségéről beszélt.

Oroszország és Ukrajna összesen 2000 hadifogoly cseréjéről állapodott meg a mai béketárgyaláson – közölte délután Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalási delegáció vezetője.

Oroszország eredményesnek értékeli a béketárgyalásokat, várakozva tekint a folytatásra. Megyinszkij azt állítja: Oroszország személyes találkozót szeretne Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt. Erre javaslatot is tettek Ukrajnának. Arról Megyinszkij nem beszélt, Putyin most miért nem jött el Isztambulba, amikor Zelenszkij elnök kiutazott Törökországba, hogy vele találkozzon.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

