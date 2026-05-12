Donald Trump: "nagyon közel" az ukrajnai háború vége

Trump a Fehér Házban, egy kínai útja előtt nyilatkozott az újságíróknak. Az elnök szerint
az ukrajnai háború vége "nagyon közelinek" tűnik.
Kijelentései egybecsengenek Vlagyimir Putyin orosz elnök szombati nyilatkozatával, aki szintén a konfliktus mielőbbi lezárásának lehetőségéről beszélt.
Oroszország és Ukrajna összesen 2000 hadifogoly cseréjéről állapodott meg a mai béketárgyaláson – közölte délután Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalási delegáció vezetője.
Oroszország eredményesnek értékeli a béketárgyalásokat, várakozva tekint a folytatásra. Megyinszkij azt állítja: Oroszország személyes találkozót szeretne Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt. Erre javaslatot is tettek Ukrajnának. Arról Megyinszkij nem beszélt, Putyin most miért nem jött el Isztambulba, amikor Zelenszkij elnök kiutazott Törökországba, hogy vele találkozzon.
