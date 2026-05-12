  • Megjelenítés
Egy egész országot akar bekebelezni Donald Trump - 51. államról beszél, megtörte a csendet a kiszemelt ország vezetője
Globál

Egy egész országot akar bekebelezni Donald Trump - 51. államról beszél, megtörte a csendet a kiszemelt ország vezetője

Portfolio
Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök terveit, aki azt szeretné, ha az ország 51. államként csatlakozna az Egyesült Államokhoz - jelentette az Independent.

Továbbra is megvédjük integritásunkat, szuverenitásunkat, függetlenségünket és történelmünket"

- jelentette ki Rodríguez. Hozzátette, hogy Venezuela "nem gyarmat, hanem szabad ország".

Donald Trump korábban a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy "komolyan fontolgatja" Venezuela bekebelezését és az Egyesült Államok 51. tagállamává tételét.

Hasonló megjegyzéseket korábban Kanadával kapcsolatban is tett. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a kijelentésre.

Még több Globál

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Elkezdődött: Európa új, 700 kilométeres hatótávolságú rakétát épít - Már idén elkészülhet az első prototípus

Rodríguez januárban vette át a hatalmat, miután egy amerikai katonai művelet során eltávolították az ország éléről a korábbi elnököt, Nicolás Madurót.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét

Szivárognak a műholdképek: a semmiből bukkant fel Amerika álcázott szellemhajója

Megszólalt Trump embere: véget ér a kegyelmi idő, ha az EU megint nem tartja az ígéretét

Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?
Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility