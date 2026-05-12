Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború

Az amerikai elnök elégedetlenségének fő oka az, hogy nem sikerül érdemi előrelépést elérni a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatosan.

Emellett, az elnök úgy látja, hogy az iráni vezetésen belüli megosztottság miatt nem tud eredményeket elérni a háború lezárása és az iráni atomprogram felszámolása felé sem.

Irán legutóbbi válaszát Trump "teljességgel elfogadhatatlannak" és "ostobának" minősítette. Állítólag Trump véleményét a Fehér Ház tisztviselői is osztják: sokan nem értik, Teherán miért nem hajlandó konstruktívan tárgyalni a háborús helyzet lezárásáról.

A washingtoni adminisztráción belül két tábor körvonalazódik. Egyesek, köztük a Pentagon bizonyos tisztségviselői, agresszívabb fellépést javasolnak - magyarul a háborút folytatnák. Mások azonban továbbra is a diplomáciai megoldásnak adnának esélyt.

Mindemellett Trump környezetében többen úgy vélik, hogy a közvetítő szerepet betöltő Pakisztán nem kommunikálja elég határozottan az amerikai elnök elégedetlenségét az irániak felé. Egyes kormányzati tisztviselők szerint a pakisztáni fél ráadásul a valóságosnál kedvezőbb képet fest Washingtonnak az iráni álláspontról.

