  • Megjelenítés
Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború
Globál

Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolgatja, hogy folytatja a katonai műveleteket Irán ellen - tudta meg a CNN az elnököz közelálló forrásokból.

Az amerikai elnök elégedetlenségének fő oka az, hogy nem sikerül érdemi előrelépést elérni a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatosan.

Emellett, az elnök úgy látja, hogy az iráni vezetésen belüli megosztottság miatt nem tud eredményeket elérni a háború lezárása és az iráni atomprogram felszámolása felé sem.

Irán legutóbbi válaszát Trump "teljességgel elfogadhatatlannak" és "ostobának" minősítette. Állítólag Trump véleményét a Fehér Ház tisztviselői is osztják: sokan nem értik, Teherán miért nem hajlandó konstruktívan tárgyalni a háborús helyzet lezárásáról.

A washingtoni adminisztráción belül két tábor körvonalazódik. Egyesek, köztük a Pentagon bizonyos tisztségviselői, agresszívabb fellépést javasolnak - magyarul a háborút folytatnák. Mások azonban továbbra is a diplomáciai megoldásnak adnának esélyt.

Még több Globál

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Elkezdődött: Európa új, 700 kilométeres hatótávolságú rakétát épít - Már idén elkészülhet az első prototípus

Mindemellett Trump környezetében többen úgy vélik, hogy a közvetítő szerepet betöltő Pakisztán nem kommunikálja elég határozottan az amerikai elnök elégedetlenségét az irániak felé. Egyes kormányzati tisztviselők szerint a pakisztáni fél ráadásul a valóságosnál kedvezőbb képet fest Washingtonnak az iráni álláspontról.

Kapcsolódó cikkünk

Irán bejelentette: törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba

Trump: "az iráni békeajánlat egy szemét, végig sem olvastam"

Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon

Pattanásig feszült a helyzet: szándékosan fedte fel rejtőzködő nukleáris fegyverét az Egyesült Államok

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?
Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility