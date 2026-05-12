Elismerte a Kreml: igaz, amit mindenki mond most az ukrajnai háborúról
Hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de még nem lehet konkrétumokról, sem a végleges dátumról beszélni – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A sajtófőnök Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi kijelentésére reflektálva azt mondta:

A békefolyamatba fektetett munka mennyiségének köszönhetően valóban kijelenthetjük, hogy a vég közel jár”

– mondta Peszkov, a háború végére utalva.

Hozzátette azonban:

egyelőre még nem lehet konkrétumokról beszélni ezen a ponton.”

Vlagyimir Putyin elnök a hétvégén beszélt arról, hogy az ukrajnai háború "a végéhez közelít," a rejtélyes kijelentést azonban konkrétumok nem kísérték. Az elmúlt hetekben orosz és ukrán vezetők is arról beszéltek, hogy teljesen megrekedt a tárgyalási folyamat.

(TASZSZ nyomán)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

