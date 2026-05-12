Elkezdődött: Európa új, 700 kilométeres hatótávolságú rakétát épít - Már idén elkészülhet az első prototípus

A közös vállalkozás Rheinmetall Destinus Strike Systems néven működik majd, és cirkálórakéták, valamint ballisztikus tüzérségi rendszerek fejlesztésére szakosodik.

A fő termék egy újfajta cirkálórakéta lesz, amelynek hatótávolsága meghaladja a 700 kilométert.

Bár ez elmarad az amerikai Tomahawk képességeitől, Európa számára létfontosságú a saját gyártókapacitás kiépítése. Ennek két oka is van: egyrészt Európa gyártókapacitásai messze elmaradnak az orosz gyártóképességtől, másrészt a kontinens országai csökkenteni akarják az amerikai hadiipartól való függőséget. A Rheinmetall most először lép be a cirkálórakéták piacára, amelyet a kontinensen korábban a páneurópai MBDA csoport uralt.

A Destinus története több szállal is kötődik a posztszovjet térséghez. A céget 2021-ben Mihail Kokorics orosz származású fizikus alapította. Ő korábban a Dauria nevű magán-űrvállalkozást hozta létre Oroszországban, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahol a Pentagonnal is együttműködő cégeket vezetett. A csapathoz 2023-ban csatlakozott Olekszandr Danyljuk, Ukrajna korábbi pénzügyminisztere, aki a védelmi üzletág vezető alelnöke lett.

