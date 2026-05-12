  • Megjelenítés
Felújítás indul Budapesten: lezárják Ferencváros közlekedési ütőerét, íme a részletek
Globál

Felújítás indul Budapesten: lezárják Ferencváros közlekedési ütőerét, íme a részletek

MTI
Szerdán kezdik meg a ferencvárosi Mester utca belső szakaszának felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és a Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A BKK közleménye szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg.

A felújítás ideje alatt a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

A közúti forgalom a munkaterület mellett, a villamospályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk.

A felújítás egy későbbi szakaszában, a kereszteződések átépítésekor, várhatóan legfeljebb két hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatók. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi utca és a Liliom utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig zsákutcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Liliom utca-Vaskapu utca-Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni.

Még több Globál

Gőzerővel indult a gyártás: hamarosan ellepik Európát a Rheinmetall szuperdrónjai

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Nyíltan vallott Zelenszkij egykori bizalmasa: majdnem az egész Donbasz orosz kézre került egyetlen puskalövés nélkül

A BKK a torlódások csökkentése érdekében az Üllői út és a Soroksári út használatát javasolja alternatív útvonalként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye
Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility