Felújítás indul Budapesten: lezárják Ferencváros közlekedési ütőerét, íme a részletek

Szerdán kezdik meg a ferencvárosi Mester utca belső szakaszának felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és a Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A BKK közleménye szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg.

A felújítás ideje alatt a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

A közúti forgalom a munkaterület mellett, a villamospályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk.

A felújítás egy későbbi szakaszában, a kereszteződések átépítésekor, várhatóan legfeljebb két hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatók. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi utca és a Liliom utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig zsákutcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Liliom utca-Vaskapu utca-Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni.

A BKK a torlódások csökkentése érdekében az Üllői út és a Soroksári út használatát javasolja alternatív útvonalként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio