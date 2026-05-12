Gőzerővel indult a gyártás: hamarosan ellepik Európát a Rheinmetall szuperdrónjai

Kamikaze drónokat kezdett gyártani a Rheinmetall német védelmi konszern – jelentette be Armin Papperger vezérigazgató a vállalat online formában tartott éves nagygyűlésén kedden.

A gyártás most kezdődik meg a vállalat neussi üzemében

– mondta el Papperger.

A Rheinmetall szóvivője elmondta: az eszköz gyártása már megkezdődött a braunschweigi üzemben, ezt fogják kiterjeszteni a neussi létesítményre is, ahol a vállalat korábban autóalkatrészeket állított elő, de a jövőben katonai eszközök gyártására fogják használni.

A vállalat néhány hónap alatt fejlesztette ki az FV-014-es típusú drónmodellt, amely 100 kilométeres hatótávolságú, egyszer használatos kamikaze drón. Akár 70 percig is képes a levegőben maradni, mielőtt a kijelölt célpontba belecsapódna.

A gyártás teljes mértékben az Európai Unióban történik: magát a drónt Németországban, a hozzá tartozó robbanófejet pedig Olaszországban állítják elő.

Az FV-014-est idén februárban mutatták be a nagyközönségnek, videó is készült a drón tesztjéről.

Ahogy akkor írtuk: a 20 kilogramm tömegű, merevszárnyas drón 5 kilogrammos, kettős rendeltetésű (kumulatív-repesz) harci résszel rendelkezik. Ez a robbanófej több mint 600 milliméter vastag hengerelt homogén páncélzat (RHA) átütésére képes, a fegyver hatótávolsága pedig eléri a 100 kilométert. A rendszert dandár- és zászlóaljszintű alkalmazásra optimalizálták.

A Rheinmetall tájékoztatása szerint az FV-014-et kifejezetten úgy fejlesztették, hogy műholdas navigáció nélküli, illetve intenzív elektronikai zavarással terhelt környezetben is bevethető legyen.

Ez a képesség egyértelműen az ukrajnai háború harctéri tapasztalataira reflektál. A modern hadviselésben kulcsfontosságúvá vált, hogy a nagy értékű célpontokat a közvetlen rálátási távolságon túl is percek alatt semlegesíteni lehessen, anélkül, hogy ehhez bonyolult tüzérségi koordinációra vagy sebezhető, ember vezette repülőgépekre lenne szükség.

A német hadsereg nemrég 300 millió euró értékben rendelt a kamikaze drónokból, a Rheinmetall jövőre ütemezi az első szállítmányt.

