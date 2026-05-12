Kátai-Németh Vilmos: alapjaiban változtatja meg a Tisza-kormány a szociális szférához való hozzáférést

A miniszterjelölt a meghallgatásán világossá tette, hogy az új kormány alapjaiban változtatja meg a szociális szférához való hozzáállást. Szerinte ugyanis az előző vezetés cinikusan és lekezelően kezelte ezt a területet. Kátai-Németh Vilmos személyes tapasztalataiból is merít, mivel 16 éves korában veszítette el a látását, így pontosan ismeri a fogyatékossággal élők mindennapi nehézségeit. Felidézte, hogy egyetemi tanulmányai kezdetén még az alapvető tananyagok sem voltak elérhetők a látássérültek számára.

A helyzet javítása érdekében célul tűzte ki az akadálymentesítés felgyorsítását, valamint az egészségügyi és gyógyászati ellátás, a közlekedés, illetve a tanulássegítés fejlesztését.

Hangsúlyozta, hogy a korábban erre szánt források nem hasznosultak megfelelően a gyakorlatban.

Kátai-Németh Vilmos a gyermekvédelem terén teljes átvilágítást ígért. A korábbi évek botrányaira, köztük a bicskei esetre utalva kiemelte: egyetlen gyermekbántalmazás sem maradhat titokban. Hozzátette, hogy a szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsülését is helyre kell állítani. A terület fontosságát jelzi, hogy a gyermekvédelem önálló ombudsmant kap, az ágazatért felelős államtitkár pedig Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakember lesz.

A miniszterjelölt kitért a mélyszegénységben élők és az idősek problémáira is. Megerősítené az otthonápolást, és átalakítaná a szociális támogatások rendszerét. Emellett csökkentené az egészségügyi és a korai fejlesztési várólistákat. Az azonnali intézkedéseik között szerepel a tanévkezdési támogatás folyósítása is, amelyre már idén szeptemberben sor kerül.

Kátai-Németh Vilmos programjában kiemelt hangsúlyt kap az esélyegyenlőség is. Tervei szerint újraélesztik az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, emellett új jogszabályokkal fogják támogatni az egyedülálló szülőket.

A munkaerőpiacot érintően a politikus bejelentette, hogy a hazai munkavállalók védelme érdekében júniustól leállítják a gazdasági bevándorlók és a vendégmunkások beáramlását.

Ígéretei szerint szigorúan fellépnek a szabálytalanul működő, a lakosságot és a dolgozókat veszélyeztető ipari létesítményekkel, például az akkumulátorgyárakkal szemben, szükség esetén pedig ezen üzemek engedélyét is bevonják. Tervezik továbbá a munkajogi szabályok és a közfoglalkoztatás reformját is. Ennek célja, hogy a legkiszolgáltatottabbak ne csupán segélyt, hanem tisztességes bért kaphassanak, és valós esélyük nyíljon a visszatérésre az elsődleges munkaerőpiacra.

Címlapkép forrása: Kátai-Németh Vilmos Facebook-oldala