Kiderült a kemény igazság Amerika nagy hadműveletéről: hatalmas árat fizetnek a fegyveres konfliktusért
Az Egyesült Államok Irán elleni háborújához kapcsolódó hadműveletek becsült költsége csaknem 29 milliárd dollárra emelkedett a korábban közölt 25 milliárd dolláros összegről - számolt be az Iran International.

Jules W. Hurst III, a Pentagon egyik vezető tisztségviselője, a hadügyi tárca pénzügyi államtitkári feladatait ellátó tisztviselő a Képviselőház Fegyveres Erők Bizottsága előtt tartott meghallgatáson ismertette a felülvizsgált adatokat. Elmondása szerint a vezérkar és a pénzügyi apparátus folyamatosan frissíti a becsléseket. Az újabb kalkulációk alapján

a költségek már megközelítik a 29 milliárd dollárt.

A többletköltségek elsősorban a haditechnika javításából és pótlásából, valamint az általános hadműveleti kiadások növekedéséből adódnak.

A törvényhozók régóta sürgetik a kormányzatot, hogy részletesebben számoljon el az "Epikus Harag" hadművelet költségeivel. Az Irán elleni amerikai katonai kampány február végén kezdődött, jelenleg pedig törékeny tűzszünet van érvényben.

