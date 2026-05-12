Kimondta a Kreml: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó – Oroszországnak egyetlen feltétele van
Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akár Moszkván kívül is, de ennek előfeltétele, hogy Oroszország és Ukrajna közt olyan megállapodás szülessen, amely véget vet a „különleges műveletnek” – jelentette be ma délelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke.

Peszkov arról beszélt: az orosz elnök Moszkvában bármikor szívesen látja Zelenszkijt, más helyszínen viszont csak akkor találkozna vele, ha már a háború lezárásáról tárgyalnak és kész is van egy konkrét megállapodás.

Más helyszínen csak akkor van értelme találkozni, ha a megállapodás menete lezárul. De a lezáráshoz még rengeteg munka van hátra”

– mondta.

Peszkov nemrég arról is beszélt: a „különleges műveletnek” (Ukrajna inváziója) bármikor vége lehet, ehhez Kijevnek kell meghoznia a megfelelő döntéseket. Oroszország az egész Donbaszt, Ukrajna semlegességét és az ország haderejének korlátozását akarja a megtámadott országtól.

(News.ru nyomán)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

