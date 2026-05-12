Kimondta az európai vezető: ideje véget venni ennek - Tárgyalni kell Putyinnal

Stubb három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel az ukrajnai háború kapcsán. Az első szcenárió szerint a fegyveres konfliktus tovább folytatódik. A második esetben tűzszünet jön létre, amelyet később egy békemegállapodás követ. A harmadik eshetőség szerint pedig az egyik fél – valószínűleg Oroszország – összeomlik.
A finn államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy dolog biztos: a béke idén még nem kerül érdemben a tárgyalóasztalra.
A politikus egyértelművé tette: ha Washington Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos stratégiája ellentétes az európai érdekekkel, akkor az európaiaknak maguknak kell közvetlen kapcsolatba lépniük Moszkvával. Elmondása szerint az európai vezetők között már megindultak az egyeztetések arról, hogy ki vegye fel a kapcsolatot az orosz féllel, de a kérdés egyelőre tisztázatlan.
A finn elnök kiemelte, hogy a folyamatot szorosan össze kell hangolni. Ebben a koordinációban elsősorban az úgynevezett E5-csoportnak – vagyis Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, az Egyesült Királyságnak és Lengyelországnak –, valamint az északi és a balti régió határmenti államainak kell részt venniük. Az a kérdés még nyitott, hogy Európát végül egy különmegbízott, vagy egy európai vezetőkből álló csoport fogja-e képviselni a tárgyalásokon.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
