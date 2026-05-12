Kormányalakítás 2026: fontos üzeneteket küldenek a Magyar-kormány miniszterei

Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András
Az új kormány átfogó adóreformra készül - jelentette be Kármán András a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása.
Kátai-Németh Vilmos: alapjaiban változtatja meg a Tisza-kormány a szociális szférához való hozzáférést
Kátai-Németh Vilmos, a megalakuló kormány szociális és családügyi miniszterjelöltje átfogó reformokat ígért a gyermekvédelemben, a szociális ágazatban és a közfoglalkoztatásban a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A politikus bejelentette az Egyenlő Bánásmód Hatóság újraélesztését, az akadálymentesítés felgyorsítását, valamint egy önálló gyermekvédelmi ombudsman kinevezését. Emellett éles kritikával illette az előző kabinet e területeket érintő mulasztásait - tudósított a HVG.
Megszólal Ruff Bálint, jöhetnek részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is
Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.
Jön Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert a csapatából
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődik a parlamentben. Az új kormány előtt álló legnagyobb és legsürgetőbb feladat az idei költségvetés újraszabása, a jövő évi költségvetés előkészítése és egy hiteles középtávú fiskális pálya felvázolása. Ezért is övezi kiemelt figyelem a mai eseményt, nemcsak a gazdasági szereplők részéről, hanem a befektetők és hitelminősítők részéről is. Várhatóan fontos üzeneteket kaphatunk az euró bevezetéséről, az EU-források jövőjéről, a különadókkal kapcsolatos tervekről, és az állam finanszírozásának lehetséges megoldásairól. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.
Lőrincz Viktória: Budapestet nem szabad ellenségként kezelni
A keddi nappal folytatódik a bizottsági meghallgatások sora, 8-tól Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik. A miniszterjelölt kifejtette, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztéspolitikáját össze kell hangolni, és Budapestet sem szabad ellenségként kezelni.
Görög Márta: Arányosabb választási rendszer kialakítása a cél
Indokolt a jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszer megalkotása - mondta Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az igazságügyi és alkotmányügyi bizottságban tartott meghallgatásán. Emellett kitért arra is, hogy a tárca célja a bíróságok függetlenségének erősítése, a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-pénzek hazahozatala jogszabályi hátterének megteremtése, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.
A Belügyminisztérium épületében járt Magyar Péter
Magyarország miniszterelnöke tegnap este a Belügyminisztérium (Kabinetiroda) épületében tett látogatást. A miniszterelnököt kísérő Vitézy Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy
a Budai Várban az elmúlt években végrehajtott beruházások költségvetési korlát nélküliek voltak, az összes kiadás pedig mostanra meghaladja az 1 000 milliárd forintot.
Az épületről készült videó itt tekinthető meg:
Hatalmas botrány van kibontakozóban Magyarországon: orosz titkosszolgálati szál is meghúzódhat a háttérben
Újabb részletek derültek ki az elmúlt időszak egyik legnagyobb, a gázkereskedelemhez kapcsolódó, sok tízmilliárd forintos áfacsalási ügyről. A megszerzett nyomozati iratok szerint a csalásban több mint száz cég vehetett részt, a rendszer alsó szintjein kiszolgáltatott strómanok szerepeltek, miközben a valódi haszonhúzók kiléte továbbra sem ismert. Több körülmény is arra utal, hogy a háttérben rendkívül komoly kapcsolatrendszer és akár orosz érdek is állhatott.
Ők koordinálják a Tisza-frakciót a parlamentben
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője a Facebook oldalán jelentette be a párt 6 frakcióvezető-helyettesét és a frakció igazgatóját. A parlamenti munka koordinálásáért
Velkey György László - általános frakcióvezető-helyettes,
Schummer Orsolya - frakcióvezető-helyettes,
Kapronczai Balázs - frakcióvezető-helyettes,
Császár Martin - frakcióigazgató,
Molnár Zoltán - frakcióvezető-helyettes,
Kalázdi-Kerekes Kinga - frakcióvezető-helyettes,
Dr. Bódis Péter - frakcióvezető-helyettes fog felelni.
Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt
A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt, miután a rendőrség házkutatást tartott dunavarsányi otthonában. A gyanú szerint a politikus fiktív állást biztosított Halásztelek polgármesterének édesanyja számára. A jogtalanul felvett fizetésből a volt képviselő kenőpénz formájában rendszeresen részesedést kapott - közölte a Telex.
Ma is lesznek miniszterjelölti meghallgatások
A mai nap folytatódnak az országgyűlés szakbizottságainak meghallgatásai. A délelőtt folyamán
- Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt,
- Kármán András pénzügyminiszterjelölt,
- Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölt,
- Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt,
- Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és
- Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt ismerteti elképzeléseit a bizottságok tagjaival. Az eseményekről a Portfolio folyamatosan tudósít.
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:
Megkezdődtek a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Hétfőn
- Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszterjelöltet,
- Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszterjelöltet,
- Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszterjelöltet,
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet,
- Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet (őt európai uniós ügyekről és általános külpolitikáról külön-külön is),
- Bóna Szabolcs agrárminiszter-jelöltet,
- Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter-jelöltet,
- Lannert Judit, oktatási miniszterjelöltet,
- Pósfai Gábor, belügyminiszter-jelöltet és
- Vitézy Dávid, közlekedési miniszterjelöltet hallgatták meg az illetékes bizottságok.
Hétfőn Magyar Péter bejelentette az új kormány szóvivőit is.
Fontos európai uniós tisztviselők nyilatkoztak a források hazahozatalához szükséges jogállamisági feltételek teljesítéséről és a befagyasztott pénzek feloldásának menetrendjéről.
Végül pedig hétfőn este Magyar Péter a Karmelita kolostorból tett bejelentéseket, amelyek érintették az új kormány felállásának részleteit, a leköszönt Fidesz-kormány minisztereinek küldött felszólítását és a kormányzati kommunikáció átalakulását is.
Ez történt hétfőn
A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mindenki az áresést várta a kormányváltás után, de jött a hidegzuhany az ingatlanpiacon - íme a legfrissebb számok
Kormányváltás után: egyelőre nem torpant meg az újépítésű piac
Aggasztó jelek: rohamosan nő a menekültek száma – Baljós mérföldkövet léptünk át
Jelentést tettek közzé.
Betelt a pohár a dúsgazdag államnál: több ezer rakétát lőttek ki rájuk, most kíméletlen bosszút álltak Iránon
Nagyon úgy néz ki, hogy beszálltak a bombázásokba.
Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít
Kovács László gazdasági igazgató értékeli a negyedévet.
Kimondta az európai vezető: ideje véget venni ennek - Tárgyalni kell Putyinnal
Amerika megközelítése egyre kevésbé szolgálja Európa érdekeit.
Vége az ingyenebédnek: Ursula von der Leyen bejelentése után húsbavágó szigorítás jön a vállalatoknál
Az európai gazdaság mentőövet és bilincset a kezére.
Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?
Zajlanak a tárgyalások az Egyesült Államok és Dánia között.
Meghódítaná Európát a Vanguard, új ETF-ek tucatjai indulhatnak el
Megduplázná a cég európai eszközállományát.
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.