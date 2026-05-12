Kormányalakítás 2026: fontos üzeneteket küldenek a Magyar-kormány miniszterei

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejezőnek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13 órakor mindenki megkapja hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. A mai meghallgatáson több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.
Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András

Az új kormány átfogó adóreformra készül - jelentette be Kármán András a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása.

Kátai-Németh Vilmos: alapjaiban változtatja meg a Tisza-kormány a szociális szférához való hozzáférést

Kátai-Németh Vilmos, a megalakuló kormány szociális és családügyi miniszterjelöltje átfogó reformokat ígért a gyermekvédelemben, a szociális ágazatban és a közfoglalkoztatásban a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A politikus bejelentette az Egyenlő Bánásmód Hatóság újraélesztését, az akadálymentesítés felgyorsítását, valamint egy önálló gyermekvédelmi ombudsman kinevezését. Emellett éles kritikával illette az előző kabinet e területeket érintő mulasztásait - tudósított a HVG.

Megszólal Ruff Bálint, jöhetnek részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Jön Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert a csapatából

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődik a parlamentben. Az új kormány előtt álló legnagyobb és legsürgetőbb feladat az idei költségvetés újraszabása, a jövő évi költségvetés előkészítése és egy hiteles középtávú fiskális pálya felvázolása. Ezért is övezi kiemelt figyelem a mai eseményt, nemcsak a gazdasági szereplők részéről, hanem a befektetők és hitelminősítők részéről is. Várhatóan fontos üzeneteket kaphatunk az euró bevezetéséről, az EU-források jövőjéről, a különadókkal kapcsolatos tervekről, és az állam finanszírozásának lehetséges megoldásairól. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.

Lőrincz Viktória: Budapestet nem szabad ellenségként kezelni

A keddi nappal folytatódik a bizottsági meghallgatások sora, 8-tól Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik. A miniszterjelölt kifejtette, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztéspolitikáját össze kell hangolni, és Budapestet sem szabad ellenségként kezelni.

Görög Márta: Arányosabb választási rendszer kialakítása a cél

Indokolt a jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszer megalkotása - mondta Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az igazságügyi és alkotmányügyi bizottságban tartott meghallgatásán. Emellett kitért arra is, hogy a tárca célja a bíróságok függetlenségének erősítése, a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-pénzek hazahozatala jogszabályi hátterének megteremtése, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.

A Belügyminisztérium épületében járt Magyar Péter

Magyarország miniszterelnöke tegnap este a Belügyminisztérium (Kabinetiroda) épületében tett látogatást. A miniszterelnököt kísérő Vitézy Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy

a Budai Várban az elmúlt években végrehajtott beruházások költségvetési korlát nélküliek voltak, az összes kiadás pedig mostanra meghaladja az 1 000 milliárd forintot.

A Belügyminisztérium épületéről készült videó.

Hatalmas botrány van kibontakozóban Magyarországon: orosz titkosszolgálati szál is meghúzódhat a háttérben

Újabb részletek derültek ki az elmúlt időszak egyik legnagyobb, a gázkereskedelemhez kapcsolódó, sok tízmilliárd forintos áfacsalási ügyről. A megszerzett nyomozati iratok szerint a csalásban több mint száz cég vehetett részt, a rendszer alsó szintjein kiszolgáltatott strómanok szerepeltek, miközben a valódi haszonhúzók kiléte továbbra sem ismert. Több körülmény is arra utal, hogy a háttérben rendkívül komoly kapcsolatrendszer és akár orosz érdek is állhatott.

Ők koordinálják a Tisza-frakciót a parlamentben

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője a Facebook oldalán jelentette be a párt 6 frakcióvezető-helyettesét és a frakció igazgatóját. A parlamenti munka koordinálásáért

Velkey György László - általános frakcióvezető-helyettes,
Schummer Orsolya - frakcióvezető-helyettes,
Kapronczai Balázs - frakcióvezető-helyettes,
Császár Martin - frakcióigazgató,
Molnár Zoltán - frakcióvezető-helyettes,
Kalázdi-Kerekes Kinga - frakcióvezető-helyettes,
Dr. Bódis Péter - frakcióvezető-helyettes fog felelni.

 
Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt

A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt, miután a rendőrség házkutatást tartott dunavarsányi otthonában. A gyanú szerint a politikus fiktív állást biztosított Halásztelek polgármesterének édesanyja számára. A jogtalanul felvett fizetésből a volt képviselő kenőpénz formájában rendszeresen részesedést kapott - közölte a Telex.

Ma is lesznek miniszterjelölti meghallgatások

A mai nap folytatódnak az országgyűlés szakbizottságainak meghallgatásai. A délelőtt folyamán

  • Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt,
  • Kármán András pénzügyminiszterjelölt,
  • Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölt,
  • Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt,
  • Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és
  • Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt ismerteti elképzeléseit a bizottságok tagjaival. Az eseményekről a Portfolio folyamatosan tudósít.
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:

Megkezdődtek a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Hétfőn

Hétfőn Magyar Péter bejelentette az új kormány szóvivőit is.

Fontos európai uniós tisztviselők nyilatkoztak a források hazahozatalához szükséges jogállamisági feltételek teljesítéséről és a befagyasztott pénzek feloldásának menetrendjéről.

Végül pedig hétfőn este Magyar Péter a Karmelita kolostorból tett bejelentéseket, amelyek érintették az új kormány felállásának részleteit, a leköszönt Fidesz-kormány minisztereinek küldött felszólítását és a kormányzati kommunikáció átalakulását is.

