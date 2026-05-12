Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt
A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt, miután a rendőrség házkutatást tartott dunavarsányi otthonában. A gyanú szerint a politikus fiktív állást biztosított Halásztelek polgármesterének édesanyja számára. A jogtalanul felvett fizetésből a volt képviselő kenőpénz formájában rendszeresen részesedést kapott - közölte a Telex.
Kezdődik Lőrincz Viktória meghallgatása a vidékfejlesztési bizottságban
A keddi nappal folytatódik a bizottsági meghallgatások sora, 8-tól Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik.
Ma is lesznek miniszterjelölti meghallgatások
A mai nap folytatódnak az országgyűlés szakbizottságainak meghallgatásai. A délelőtt folyamán
- Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt,
- Kármán András pénzügyminiszterjelölt,
- Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölt,
- Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt,
- Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és
- Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt ismerteti elképzeléseit a bizottságok tagjaival. Az eseményekről a Portfolio folyamatosan tudósít.
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:
Megkezdődtek a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Hétfőn
- Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszterjelöltet,
- Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszterjelöltet,
- Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszterjelöltet,
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet,
- Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet (őt európai uniós ügyekről és általános külpolitikáról külön-külön is),
- Bóna Szabolcs agrárminiszter-jelöltet,
- Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter-jelöltet,
- Lannert Judit, oktatási miniszterjelöltet,
- Pósfai Gábor, belügyminiszter-jelöltet és
- Vitézy Dávid, közlekedési miniszterjelöltet hallgatták meg az illetékes bizottságok.
Hétfőn Magyar Péter bejelentette az új kormány szóvivőit is.
Fontos európai uniós tisztviselők nyilatkoztak a források hazahozatalához szükséges jogállamisági feltételek teljesítéséről és a befagyasztott pénzek feloldásának menetrendjéről.
Végül pedig hétfőn este Magyar Péter a Karmelita kolostorból tett bejelentéseket, amelyek érintették az új kormány felállásának részleteit, a leköszönt Fidesz-kormány minisztereinek küldött felszólítását és a kormányzati kommunikáció átalakulását is.
Ez történt hétfőn
A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború
Nincs érdemi előrelépés, Trump célzott csapásokat fontolgat.
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Washingtonhoz is akad pár kemény kérdés.
Dagad a korrupciós botrány Kijevben: meggyanúsították Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykor legbefolyásosabb emberét
Egykor minden fontosabb döntés rajta keresztül futott át, most a hatóságok célkeresztjébe került.
Csődbe ment egy ország, már az IMF ajtaján kénytelen kopogtatni
Kritikus a helyzet.
Nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a Netflix gyakorlata kapcsán
Így szegezte a képernyőhöz az embereket a cég.
Minden járatot töröl a Charleroi
Sztrájkolnak a dolgozók.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.