Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is
Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejezőnek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13 órakor mindenki megkapja hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter tegnap esti bejelentése alapján szerdán már meg is tartja első ülését az új kormány, melynek helyszíne azonban várhatóan nem Magyarország lesz. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.
Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt

A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt, miután a rendőrség házkutatást tartott dunavarsányi otthonában. A gyanú szerint a politikus fiktív állást biztosított Halásztelek polgármesterének édesanyja számára. A jogtalanul felvett fizetésből a volt képviselő kenőpénz formájában rendszeresen részesedést kapott - közölte a Telex.

Kezdődik Lőrincz Viktória meghallgatása a vidékfejlesztési bizottságban

A keddi nappal folytatódik a bizottsági meghallgatások sora, 8-tól Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik.

Ma is lesznek miniszterjelölti meghallgatások

A mai nap folytatódnak az országgyűlés szakbizottságainak meghallgatásai. A délelőtt folyamán

  • Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt,
  • Kármán András pénzügyminiszterjelölt,
  • Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölt,
  • Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt,
  • Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és
  • Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt ismerteti elképzeléseit a bizottságok tagjaival. Az eseményekről a Portfolio folyamatosan tudósít.
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:

Megkezdődtek a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Hétfőn

Hétfőn Magyar Péter bejelentette az új kormány szóvivőit is.

Fontos európai uniós tisztviselők nyilatkoztak a források hazahozatalához szükséges jogállamisági feltételek teljesítéséről és a befagyasztott pénzek feloldásának menetrendjéről.

Végül pedig hétfőn este Magyar Péter a Karmelita kolostorból tett bejelentéseket, amelyek érintették az új kormány felállásának részleteit, a leköszönt Fidesz-kormány minisztereinek küldött felszólítását és a kormányzati kommunikáció átalakulását is.

Ez történt hétfőn

