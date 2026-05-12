Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány
Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.
Innentől hivatalosan is a Tisza-kormány vezeti az országot

A Magyar Péter vezette kormány miniszterei letették esküjüket, és fogadták a gratulációkat. Forsthoffer Ágnes házelnök a szózat eléneklésére kérte a Parlamentet, amellyel együtt le is záródott a ceremónia, és

hivatalosan is felállt Magyarország következő kormánya.

Esküt tesznek a kinevezett miniszterek

Magyar Péter miniszterelnök beszéde és a miniszterek bemutatása után a Tisza-kormány tárcavezetői hivatalosan is letették esküjüket, mind szóban, mind írásban.

Kármán András nem tart attól, hogy neki kell felvállalni a a "rossz zsaru" szerepét

Kármán András leendő pénzügyminiszter a felesleges luxuskiadások leállítását, valamint a költségvetési források szigorú és racionális elosztását ígéri. Bízik abban, hogy a kormánytagok megértik a prioritások felállításának szükségességét, Varga Mihály jegybankelnökkel pedig konstruktív közös munkára számít.

A politikus a parlamenti eskütétel előtt nyilatkozva egyértelművé tette, hogy meg kell állítani az értelmetlen költségvetési költekezéseket. Erre példaként a Rogán Antal vezette minisztérium épületében tapasztalt eseteket hozta fel.

Bár a források szűkös allokációja miatt a jövőben neki kell felvállalnia a "rossz zsaru" szerepét, egyáltalán nem tart ettől a feladattól. Úgy véli, hogy leendő minisztertársai felelősen gondolkodnak a saját területükön, és tisztában vannak vele, hogy a kiadásokat szigorúan rangsorolni kell. Meggyőződése, hogy kollégái partnerek lesznek ebben a folyamatban, így a pénzek valóban a legszükségesebb területekre jutnak majd el.

Kármán András sikeresnek értékelte a miniszteri meghallgatását is, mivel lehetősége nyílt részletesen ismertetni a gazdaságpolitikai elképzeléseit. Kiemelte továbbá, hogy a választások után már egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel,

a Magyar Nemzeti Bank vezetőjével a jövőben is szakmai és szorosan együttműködő kapcsolatra számít.

(Telex)

Magyar Péter bejelentette: 4 miniszter kap vétójogot a kormányban

Magyar Péter miniszterelnök a kormány felállása után tart beszédet a Parlamentben. Itt elmondta, hogy a Miniszterelnökség nem költözik be a Karmelitába, sem a korábbi kabinetminiszter minisztériumába. Ezeket az épületeket tájékoztatása szerint átadják a köznek.

Megalakult a Magyar-kormány

Lezajlott a Tisza-kormány frissen kinevezett minisztereinek parlamenti eskütétele. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az esemény megnyitásaként kijelentette, hogy

a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.

Megvan, miért ment hétfőn este a Karmelitához Magyar Péter és néhány minisztere

Vitézy Dávid, a Tisza-kormány frissen kinevezett közlekedési minisztere a parlamenti eskütétel előtt válaszolt pár újságírói kérdésre. Arra a felvetésre, hogy hétfőn este miért látogatta meg Magyar Péter és néhány miniszterjelölt a Karmelita kolostort, a Kabinetirodát és a Belügyminisztériumot, Vitézy Dávid elmondta, hogy

az új kormány szeretné bemutatni az embereknek a kormányzati luxusberuházások és a mindennapi emberek életét érintő beruházások közti kontrasztot.

Elmondása szerint amíg az elmúlt években rengeteg állami közberuházást leállítottak (emiatt nem tudott például megújulni sem a vasút járműállománya, sem pedig a pályaudvarok egy része),

addig a kormány szűk környezetében esztelen pénzköltés zajlott.

Vitézy információi szerint a felső költségvetési limit nélküli budai vári beruházások megvalósításához már 1 000 milliárd forintnál is több forrásra volt szükség, az előző kormány pedig meg sem kérdezte az embereket, hogy erre és az államigazgatás Várba költöztetésére egyáltalán szükség van-e.

Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele

Kedden kora délután a Sándor-palotában lezajlott a megalakuló Tisza-kormány minisztereinek hivatalos, köztársasági elnök általi kinevezése. A beiktatási folyamat 16 órától a parlamentben, a miniszteri eskütétellel folytatódik.

Megtörtént a miniszterek hivatalos kinevezése

A Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan átadta a miniszteri kinevezési okiratokat a megalakuló Tisza-kormány tagjainak. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a kormány tagjai nem kérnek Sulyok Tamás gratulációjából és a közös fotó lehetőségével sem élnek. A beiktatási folyamat ma délután 16.00 órakor a parlamentben, a frissen kinevezett miniszterek eskütételével folytatódik.

Ez lesz a délután programja

A miniszterjelölti meghallgatásokat ma 13.30-tól a hivatalos köztársasági elnöki kinevezés követi a Sándor-palotában. A beiktatási folyamat következő állomása délután 16.00-kor a parlamenti eskütétel lesz.

Hegedűs Zsolt szembenézésterve - Tényleg ez a program menti meg a magyar egészségügyet?

A Tisza Párt választások előtti ígéreteinek legmarkánsabb elemei a magyar egészségüggyel voltak kapcsolatosak, nem véletlen, hogy a hatalomra kerülés után ezen a téren vannak talán a legmagasabban a várakozások. Hegedűs Zsolt hétfőn megválasztott egészségügyi miniszter bemutatkozó beszédével és a képviselői kérdésekre adott válaszaival, majd a sajtó képviselőit tájékoztató mondataival első körben jól megugrotta a magasra tett léceket: erős helyzetértékelést adott a miniszter, valós szemléletbeli (nyitottság és együttműködés a sajtóval, a transzparencia kikényszerítése a sajtón keresztül) és azonnali strukturális újdonságokat hoz (önálló minisztérium, új hatóságok, egészségügyi szolgálati jogviszony felülvizsgálata). A legfontosabb pillér viszont, amire az egész reformterv épül, az ágazat számára kilátásba helyezett évi 500 milliárd forintos többletforrás megalapozottsága kérdéses, főleg annak fényében, hogy Kármán András pénzügyminiszter teljesen új költségvetést tervezne már az idei évben. Az viszont tény, hogy a költségvetésért folytatott harcban egy önálló egészségügyi tárca erősebb pozíciókat vehet fel, mint eddig.

Kemény szavakkal üzent Tarr Zoltán: bejelentette, mihez kezdenek a korábbi rendszer kulturális örökségével

Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt művelődési bizottsági meghallgatásán a kultúrharc lezárását, a szakmai autonómia visszaállítását és a központosítás felszámolását ígérte. Bár államtitkárait egyelőre nem nevezte meg, számos konkrét lépést vázolt fel. Ezek közé tartozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának megszüntetése, valamint a kulturális támogatási rendszerek átvilágítása. A testület végül hét igen és négy nem szavazattal támogatta a jelöltet - közölte a HVG.

Bejelentette Magyar Péter: kisvártatva választ kapott Orbán Viktor minisztereitől – Vizsgálatot indítanak

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon számolt be arról, hogy milyen válaszokat kapott az előző, Orbán Viktor vezette kabinet még ügyvezetőként hivatalban lévő minisztereitől. A Tisza Párt vezetője tegnap 22 órai határidővel arról kért tájékoztatást, hogy parlamenti megválasztása óta a tárcavezetők vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget, vagy hoztak-e vezetői döntéseket az engedélye nélkül.

Kivonulhat az eszéki focicsapat mögül Mészáros Lőrinc

Egyre jobban terjednek azok a hírek, melyek szerint Mészáros Lőrinc már nem tud annyi pénzt fektetni az eszéki focicsapatba (NK Osijek), mint korábban.

A horvát sajtó már egyenesen arról cikkezik, hogy a felcsúti milliárdos kivonulhat az NK Osijek csapata mögül. Állítólag a vezetés februári leváltása is ezt készíthette elő.

(Telex)

Kármán András: idén már nem lesz módosítás az szja-rendszerben

Kármán András, a Magyar-kormány pénzügyminisztere két villámkérdésre válaszolt a meghallgatása utáni doorstep sajtótájékoztatón.

Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András

Az új kormány átfogó adóreformra készül - jelentette be Kármán András a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása.

Kátai-Németh Vilmos: alapjaiban változtatja meg a Tisza-kormány a szociális szférához való hozzáférést

Kátai-Németh Vilmos, a megalakuló kormány szociális és családügyi miniszterjelöltje átfogó reformokat ígért a gyermekvédelemben, a szociális ágazatban és a közfoglalkoztatásban a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A politikus bejelentette az Egyenlő Bánásmód Hatóság újraélesztését, az akadálymentesítés felgyorsítását, valamint egy önálló gyermekvédelmi ombudsman kinevezését. Emellett éles kritikával illette az előző kabinet e területeket érintő mulasztásait - tudósított a HVG.

Megszólal Ruff Bálint, jöhetnek részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Jön Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert a csapatából

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődik a parlamentben. Az új kormány előtt álló legnagyobb és legsürgetőbb feladat az idei költségvetés újraszabása, a jövő évi költségvetés előkészítése és egy hiteles középtávú fiskális pálya felvázolása. Ezért is övezi kiemelt figyelem a mai eseményt, nemcsak a gazdasági szereplők részéről, hanem a befektetők és hitelminősítők részéről is. Várhatóan fontos üzeneteket kaphatunk az euró bevezetéséről, az EU-források jövőjéről, a különadókkal kapcsolatos tervekről, és az állam finanszírozásának lehetséges megoldásairól. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.

Lőrincz Viktória: Budapestet nem szabad ellenségként kezelni

A keddi nappal folytatódik a bizottsági meghallgatások sora, 8-tól Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik. A miniszterjelölt kifejtette, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztéspolitikáját össze kell hangolni, és Budapestet sem szabad ellenségként kezelni.

Görög Márta: Arányosabb választási rendszer kialakítása a cél

Indokolt a jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszer megalkotása - mondta Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az igazságügyi és alkotmányügyi bizottságban tartott meghallgatásán. Emellett kitért arra is, hogy a tárca célja a bíróságok függetlenségének erősítése, a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-pénzek hazahozatala jogszabályi hátterének megteremtése, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.

A Belügyminisztérium épületében járt Magyar Péter

Magyarország miniszterelnöke tegnap este a Belügyminisztérium (Kabinetiroda) épületében tett látogatást. A miniszterelnököt kísérő Vitézy Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy

a Budai Várban az elmúlt években végrehajtott beruházások költségvetési korlát nélküliek voltak, az összes kiadás pedig mostanra meghaladja az 1 000 milliárd forintot.

Az épületről készült videó itt tekinthető meg:

Hatalmas botrány van kibontakozóban Magyarországon: orosz titkosszolgálati szál is meghúzódhat a háttérben

Újabb részletek derültek ki az elmúlt időszak egyik legnagyobb, a gázkereskedelemhez kapcsolódó, sok tízmilliárd forintos áfacsalási ügyről. A megszerzett nyomozati iratok szerint a csalásban több mint száz cég vehetett részt, a rendszer alsó szintjein kiszolgáltatott strómanok szerepeltek, miközben a valódi haszonhúzók kiléte továbbra sem ismert. Több körülmény is arra utal, hogy a háttérben rendkívül komoly kapcsolatrendszer és akár orosz érdek is állhatott.

Ők koordinálják a Tisza-frakciót a parlamentben

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője a Facebook oldalán jelentette be a párt 6 frakcióvezető-helyettesét és a frakció igazgatóját. A parlamenti munka koordinálásáért

Velkey György László - általános frakcióvezető-helyettes,
Schummer Orsolya - frakcióvezető-helyettes,
Kapronczai Balázs - frakcióvezető-helyettes,
Császár Martin - frakcióigazgató,
Molnár Zoltán - frakcióvezető-helyettes,
Kalázdi-Kerekes Kinga - frakcióvezető-helyettes,
Dr. Bódis Péter - frakcióvezető-helyettes fog felelni.

 
Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt

A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt, miután a rendőrség házkutatást tartott dunavarsányi otthonában. A gyanú szerint a politikus fiktív állást biztosított Halásztelek polgármesterének édesanyja számára. A jogtalanul felvett fizetésből a volt képviselő kenőpénz formájában rendszeresen részesedést kapott - közölte a Telex.

Ma is lesznek miniszterjelölti meghallgatások

A mai nap folytatódnak az országgyűlés szakbizottságainak meghallgatásai. A délelőtt folyamán

  • Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt,
  • Kármán András pénzügyminiszterjelölt,
  • Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölt,
  • Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt,
  • Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és
  • Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt ismerteti elképzeléseit a bizottságok tagjaival. Az eseményekről a Portfolio folyamatosan tudósít.
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:

Megkezdődtek a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Hétfőn

Hétfőn Magyar Péter bejelentette az új kormány szóvivőit is.

Fontos európai uniós tisztviselők nyilatkoztak a források hazahozatalához szükséges jogállamisági feltételek teljesítéséről és a befagyasztott pénzek feloldásának menetrendjéről.

Végül pedig hétfőn este Magyar Péter a Karmelita kolostorból tett bejelentéseket, amelyek érintették az új kormány felállásának részleteit, a leköszönt Fidesz-kormány minisztereinek küldött felszólítását és a kormányzati kommunikáció átalakulását is.

Ez történt hétfőn

A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:

