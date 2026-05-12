Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány

Kármán András leendő pénzügyminiszter a felesleges luxuskiadások leállítását, valamint a költségvetési források szigorú és racionális elosztását ígéri. Bízik abban, hogy a kormánytagok megértik a prioritások felállításának szükségességét, Varga Mihály jegybankelnökkel pedig konstruktív közös munkára számít.

A politikus a parlamenti eskütétel előtt nyilatkozva egyértelművé tette, hogy meg kell állítani az értelmetlen költségvetési költekezéseket. Erre példaként a Rogán Antal vezette minisztérium épületében tapasztalt eseteket hozta fel.

Bár a források szűkös allokációja miatt a jövőben neki kell felvállalnia a "rossz zsaru" szerepét, egyáltalán nem tart ettől a feladattól. Úgy véli, hogy leendő minisztertársai felelősen gondolkodnak a saját területükön, és tisztában vannak vele, hogy a kiadásokat szigorúan rangsorolni kell. Meggyőződése, hogy kollégái partnerek lesznek ebben a folyamatban, így a pénzek valóban a legszükségesebb területekre jutnak majd el.

Kármán András sikeresnek értékelte a miniszteri meghallgatását is, mivel lehetősége nyílt részletesen ismertetni a gazdaságpolitikai elképzeléseit. Kiemelte továbbá, hogy a választások után már egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel,

a Magyar Nemzeti Bank vezetőjével a jövőben is szakmai és szorosan együttműködő kapcsolatra számít.

