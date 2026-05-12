Lassan biztos, lefőtt a kávé a Downing Streeten: a szakadék szélén küzd a túlélésért az európai hatalom vezetője

Négy kabinettag és számos kormánypárti képviselő távozásra kérte hétfő este Keir Starmer brit miniszterelnököt a Munkáspárt múlt heti súlyos választási vereségeinek árnyékában.

A kormányzó brit Munkáspárthoz szorosan kötődő szakszervezetek több tisztviselője közölte a The Times című konzervatív brit napilappal, hogy

Shabana Mahmood belügyminiszter és Starmer kormányának "legalább három" további minisztere lemondásra,

vagy távozási menetrendjének összeállítására szólította fel a miniszterelnököt. Egyes értesülések szerint köztük van David Lammy miniszterelnök-helyettes, aki az igazságügyminiszteri tisztséget is betölti, valamint Yvette Cooper külügyminiszter is.

A BBC közszolgálati médiatársaság és a Sky News kereskedelmi hírtelevízió egybehangzó beszámolói szerint hétfő estig

a Munkáspárt alsóházi frakciójának 72 tagja is távozásra,

illetve távozásának várható idejének felvázolására kérte a kormányfőt.

A The Times forrásai szerint a kedd délelőtt esedékes kabinetülésen több miniszter is tervezi előterjeszteni Starmernek, hogy pozíciója "egyre tarthatatlanabb", tekintettel a frakcióban eluralkodott "erőteljes érzelmekre".

A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy a kabinetben egyelőre nincsenek többségben a kormányfő távozását szorgalmazók miniszterek.

Az ügy előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a Munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette jobboldali populista, EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.

A Munkáspárt az angliai tanácsokban betöltött képviselői mandátumainak csaknem a felét elvesztette,

Walesben pedig – ahol száz éve nem szenvedett választási vereséget – szintén kisebbségben maradt

és a walesi kormány vezetését kénytelen átadni a függetlenségre törekvő Plaid Cymru pártnak.

Starmer hétfő délelőtt, a Munkáspárt londoni központjában tartott helyzetértékelésében leszögezte, hogy nem kíván távozni, mert ezzel véleménye szerint káoszba döntené az országot.

Ennek ellenére hétfő estére széles körűvé vált a kormányon és a Munkáspárton belül az a vélemény, hogy Starmernek távoznia kell a 2024 óta kormányzó Munkáspárt és így a kormány éléről is.

A Sky News forrásai szerint Keir Starmer "mérlegeli" a lehetséges következő lépéseket.

A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group hétfő esti gyorselemzésében közölte: az eddigi 65 százalék helyett immár 80 százalékos esélyt lát arra, hogy Keir Starmer még az idén távozik a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.

