Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg

Ziobro és egykori helyettese, Marcin Romanowski korábban Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. Varsó abban bízott, hogy miután Orbán elveszítette a tavaszi választást Magyar Péterrel szemben, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Romanowski jelenlegi hollétéről egyelőre nincs információ.
Maciej Wewior, a lengyel külügyminisztérium szóvivője hétfőn közölte, hogy mind az Egyesült Államoktól, mind Magyarországtól választ kérnek az üggyel kapcsolatban.
Arra várnak hivatalos magyarázatot, hogy Ziobro milyen jogi alapon hagyhatta el Magyarország területét.
Konkrétan arra vagyunk kíváncsiak, milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel az Egyesült Államokba való belépésre"
- fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: őszintén remélik, hogy a kialakult helyzet nem veti vissza a lengyel-amerikai kétoldalú kapcsolatokat.
Ziobro vasárnap a Jog és Igazságosság (PiS) pártjához közel álló TV Republika adásában személyesen erősítette meg, hogy az Egyesült Államokban tartózkodik. A televíziós csatorna tájékoztatása szerint a volt miniszter a jövőben politikai kommentátorként fog dolgozni náluk.
A volt tárcavezető a PiS kormányzása idején, a 2015 és 2023 között végrehajtott, az Európai Unió által is élesen bírált igazságügyi reformok fő kidolgozója volt. Jelenleg összesen 26 vádpont áll ellene. Ezek többsége a lengyel Áldozatsegítő Alap forrásainak politikai célú, hűtlen kezelésével és jogosulatlan felhasználásával kapcsolatos.
Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
