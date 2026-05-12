Magyar politikus lehetne Románia miniszterelnöke? – Egyértelmű válasz érkezett

Az Antena 3 televíziónak adott interjút Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, akit a román kormányválságról kérdeztek.

Mint ismert, az Ilie Bolojan által vezetett kormányt a múlt héten a parlament bizalmatlansági indítvánnyal eltávolította a helyéről. Az indítványt a kormányából korábban kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) terjesztette be közösen.

Bolojan és pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonult.

Kelemen Hunor az Antena 3 televíziónak azt mondta, Nicușor Dan államfőnek olyan személyt kellene miniszterelnöknek jelölni, aki képes egy asztalhoz ültetni a PSD-t és a PNL-t.

Az RMDSZ elnökét megkérdezték arról, elfogadná-e egy a korábbi koalíciós pártokból álló kormány vezetését.

Megtisztel, amit mondanak, de van egy probléma. Engem Kelemen Hunornak hívnak. Mégiscsak Romániában vagyunk

– válaszolta.

Kelemen Hunor kizárta, hogy egy szakértői kormányt iktassanak be, mivel szerinte egy ilyen kabinetet a pártok „az első kanyarban magára hagynának”.

A Krónika beszámolója szerint Ilie Bolojan távozó miniszterelnök azt mondta, pártja, a PNL ebben az időszakban nem lép újra koalícióra a PSD-vel. Ugyancsak nem támogatnának egy olyan kormányt, amelyet Sorin Grindeanu PSD-elnök vezetne.

A román kormányválságnak egyelőre nem látszik megoldása, ugyanis jelen körülmények között lehetetlennek tűnik kormányzóképes többséget összerakni.

