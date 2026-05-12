  • Megjelenítés
Magyar politikus lehetne Románia miniszterelnöke? – Egyértelmű válasz érkezett
Globál

Magyar politikus lehetne Románia miniszterelnöke? – Egyértelmű válasz érkezett

Portfolio
Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt egy román televízióban arról kérdezték, lenne-e Románia miniszterelnöke – írja a Maszol.ro.

Az Antena 3 televíziónak adott interjút Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, akit a román kormányválságról kérdeztek.

Mint ismert, az Ilie Bolojan által vezetett kormányt a múlt héten a parlament bizalmatlansági indítvánnyal eltávolította a helyéről. Az indítványt a kormányából korábban kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) terjesztette be közösen.

Bolojan és pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonult.

Kelemen Hunor az Antena 3 televíziónak azt mondta, Nicușor Dan államfőnek olyan személyt kellene miniszterelnöknek jelölni, aki képes egy asztalhoz ültetni a PSD-t és a PNL-t.

Még több Globál

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

A koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegeti az emberiséget? – Megszólaltak a szakértők

Kormányalakítás 2026: fontos üzeneteket küldenek a Magyar-kormány miniszterei

Az RMDSZ elnökét megkérdezték arról, elfogadná-e egy a korábbi koalíciós pártokból álló kormány vezetését.

Megtisztel, amit mondanak, de van egy probléma. Engem Kelemen Hunornak hívnak. Mégiscsak Romániában vagyunk

– válaszolta.

Kelemen Hunor kizárta, hogy egy szakértői kormányt iktassanak be, mivel szerinte egy ilyen kabinetet a pártok „az első kanyarban magára hagynának”.

A Krónika beszámolója szerint Ilie Bolojan távozó miniszterelnök azt mondta, pártja, a PNL ebben az időszakban nem lép újra koalícióra a PSD-vel. Ugyancsak nem támogatnának egy olyan kormányt, amelyet Sorin Grindeanu PSD-elnök vezetne.

A román kormányválságnak egyelőre nem látszik megoldása, ugyanis jelen körülmények között lehetetlennek tűnik kormányzóképes többséget összerakni.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos válság Magyarország szomszédjában: bejelentést tett az eddigi kormánypárt

Kész, vége: megbukott a román kormány!

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Gábor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Hatalmas botrány van kibontakozóban Magyarországon: orosz titkosszolgálati szál is meghúzódhat a háttérben
Pattanásig feszült a helyzet: szándékosan fedte fel rejtőzködő nukleáris fegyverét az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility