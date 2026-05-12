Meglépte Oroszország: hadrendbe állítják a rettegett rakétát – Putyin szerint a Szarmatot semmi sem állíthatja meg
Globál

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy még idén hadrendbe állítják a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, amelyet a világ legerősebb nukleáris fegyverének nevezett - írja a Reuters.

Putyin egy televíziós nyilatkozatban azt állította, hogy

a Szarmat robbanófejének pusztító ereje több mint négyszerese bármelyik nyugati megfelelőjének,

és a rakéta hatótávolsága meghaladja a 35 ezer kilométert.

Képes áthatolni minden jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszeren

- mondta az orosz elnök.

Nyugati biztonságpolitikai elemzők szerint Putyin korábban is tett túlzó kijelentéseket az orosz nukleáris fegyverek képességeiről, melyek modernizációs programját 2018-ban jelentette be.

A Szarmat fejlesztését mindazonáltal komoly kudarcok kísérték.

Nyugati szakértők szerint 2024 szeptemberében például egy sikertelen teszt során mély kráter keletkezett az indítósilóban.

Az orosz állami televízió ugyanakkor most arról számolt be, hogy Szergej Karakajev, az orosz Hadászati Rakétacsapatok parancsnoka sikeres próbaindításról tett jelentést Putyinnak.

A Szarmat rakétarendszerrel felszerelt indítóállások telepítése jelentősen javítja a földi stratégiai nukleáris erők harci képességeit a célpontok megsemmisítése és a stratégiai elrettentéssel kapcsolatos feladatok megoldása tekintetében

- jelentette ki a tájékoztatásában Karakajev.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség kiemelte: az orosz elnök erre válaszul megerősítette, hogy

a Szarmatot harckészültségbe helyezik az év végéig.

Köszönöm az orosz védelmi képességek megerősítéséért végzett munkájukat

- hálálkodott Putyin.

Címlapkép forrása: MTI

