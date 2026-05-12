Ma a fő kérdés mindenkinek világos: hogy fejlődnek majd a kapcsolataink Pasinján lépései miatt? Közelebb vagy távolabb kerülnek az országaink? Kevesebb feszültség lesz, vagy több? Minden bizonnyal az utóbbi lesz, az ember csak egy párhuzamra tud gondolni: Ukrajnában is minden így kezdődött”

– idézi az orosz média Vologyint, aki Nikol Pasinján örmény miniszterelnökről beszélt.

Azt állítja: az orosz nép az örmény néppel van a világon az egyik legszorosabb és leginkább barátságos viszonyban.

Örményország azóta folyamatosan távolodik Oroszországtól, hogy Azerbajdzsán egy villámháború során visszafoglalta Hegyi-Karabahot és elüldözte a térség örmény többségű lakosságát. Jereván azt sérelmezi, hogy a velük szövetséges, KBSZSZ-tag Oroszország nem védte meg őket a szövetségen kívüli Azerbajdzsán támadásától. Május 4-én még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is járt Jerevánban, számos európai vezetővel együtt.

Oroszország egyébként rendszeresen vádaskodik azzal, hogy különféle, velük barátságos viszont ápoló országokban "Euromajdant" szerveznek különféle külső aktorok, ilyen állítások Belarusz, Grúzia és Szerbia viszonylatában is elhangoztak már.

