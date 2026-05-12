  • Megjelenítés
Nyíltan vallott Zelenszkij egykori bizalmasa: majdnem az egész Donbasz orosz kézre került egyetlen puskalövés nélkül
Globál

Nyíltan vallott Zelenszkij egykori bizalmasa: majdnem az egész Donbasz orosz kézre került egyetlen puskalövés nélkül

Portfolio
2022-ben majdnem feladta a Donbaszt Oroszországnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – állítja Julija Mendel egykori ukrán szóvivő egy Tucker Carlsonnak adott interjúban.

Mendel Zelenszkij elnök személyes szóvivője volt 2019 és 2021 közt: azt állítja,

2022-ben, az isztambuli tárgyalások során az ukrán vezető „készen állt arra,” hogy feladja a Donbaszt Oroszországnak.

Ezzel, azt remélte állítása szerint, véget tud vetni a háborúnak.

Mendel elismeri: ő maga nem volt jelen a tárgyalásokon, viszont vannak kapcsolatai, szerintük Zelenszkij és tárgyalói készen álltak a térség elengedésére, személyesen az elnök is beleegyezett ebbe.

Még több Globál

Gőzerővel indult a gyártás: hamarosan ellepik Európát a Rheinmetall szuperdrónjai

Felújítás indul Budapesten: lezárják Ferencváros közlekedési ütőerét, íme a részletek

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Mendel az interjúban hangoztatta azt a Moszkva által sokat ismételt állítást is, mely szerint az orosz-ukrán megállapodást Boris Johnson egykori brit miniszterelnök intervenciója miatt nem sikerült megkötni.

A volt szóvivőtől még olyan állítások is elhangoztak, hogy szerinte Ukrajna ígyis-úgyis el fogja veszteni területeit, a NATO-ba semmiképp nem veszik fel Kijevet és jelenleg „nincs demokrácia” Ukrajnában, ezért ezekért az értékekért semmi értelme most harcolni. Azzal is megvádolta Zelenszkijt, hogy megszegte azt az ígéretet, melyet 2019-ben Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tett Ukrajna semlegességéről.

Mendel állításai széles körű kritikát és ellenzést váltottak ki Ukrajna vezetőiből.

Az ukrán elnöki hivatal „összeesküvőnek” nevezte Mendel szavait és azt hangsúlyozta: az egykori szóvivőnek semmilyen rálátása nem volt a 2022-es tárgyalási folyamatra, állításai nem valósak, Ukrajna harcolni fog a Donbaszért.

Forrás: UNN

Kapcsolódó cikkünk

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye
Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility