2022-ben majdnem feladta a Donbaszt Oroszországnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – állítja Julija Mendel egykori ukrán szóvivő egy Tucker Carlsonnak adott interjúban.

Mendel Zelenszkij elnök személyes szóvivője volt 2019 és 2021 közt: azt állítja,

2022-ben, az isztambuli tárgyalások során az ukrán vezető „készen állt arra,” hogy feladja a Donbaszt Oroszországnak.

Ezzel, azt remélte állítása szerint, véget tud vetni a háborúnak.

Mendel elismeri: ő maga nem volt jelen a tárgyalásokon, viszont vannak kapcsolatai, szerintük Zelenszkij és tárgyalói készen álltak a térség elengedésére, személyesen az elnök is beleegyezett ebbe.

Mendel az interjúban hangoztatta azt a Moszkva által sokat ismételt állítást is, mely szerint az orosz-ukrán megállapodást Boris Johnson egykori brit miniszterelnök intervenciója miatt nem sikerült megkötni.

A volt szóvivőtől még olyan állítások is elhangoztak, hogy szerinte Ukrajna ígyis-úgyis el fogja veszteni területeit, a NATO-ba semmiképp nem veszik fel Kijevet és jelenleg „nincs demokrácia” Ukrajnában, ezért ezekért az értékekért semmi értelme most harcolni. Azzal is megvádolta Zelenszkijt, hogy megszegte azt az ígéretet, melyet 2019-ben Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tett Ukrajna semlegességéről.

Mendel állításai széles körű kritikát és ellenzést váltottak ki Ukrajna vezetőiből.

Az ukrán elnöki hivatal „összeesküvőnek” nevezte Mendel szavait és azt hangsúlyozta: az egykori szóvivőnek semmilyen rálátása nem volt a 2022-es tárgyalási folyamatra, állításai nem valósak, Ukrajna harcolni fog a Donbaszért.

Forrás: UNN

Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images