Reagált Zelenszkij botrányba keveredett bukott jobbkeze: gyanúsítottként hallgatták ki

Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozói. Azzal gyanúsították meg. hogy egy szervezett csoport tagja volt, amely kapcsolatba hozható 460 millió hrivnya (4,3 milliárd forint) tisztára mosásával egy Kijev melletti luxusingatlan-fejlesztési projekten keresztül.
Jermak kijelentette, hogy meggyanúsítása összefüggésben áll a "bűnüldöző szervekre gyakorolt nyilvános nyomással".
Az elmúlt hónapokban példátlan nyilvános nyomás nehezedett a bűnüldöző szervekre azzal a követeléssel, hogy velem szemben konkrét eljárási döntéseket hozzanak
- jelentette ki. Hozzátette, hogy az ellene indított eljárásnak
függetlennek kell lennie a politikai nyilatkozatoktól, médiakampányoktól vagy bármilyen más befolyásolási formától.
Jermak tavaly november végén mondott le tisztségéről, amelyet 2020 februárja óta töltött be. Lemondása előtt házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt nagy horderejű korrupciós ügy kapcsán, de akkor nem lett gyanúsított. Távozását posztjáról azzal indokolta: nem akarja, hogy belső problémák eltereljék a figyelmet az Ukrajna ellen indított orosz agresszióról és az ország védelméről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal elfogadta lemondását.
Az UNIAN közölte, hogy a bíróság várhatóan már kedden dönt Jermak fogva tartásának körülményeiről. Olekszandr Klimenko, a SZAP vezetője közölte, hogy az ügyészség azt fogja kérni, hogy előzetes letartóztatást rendeljenek el, 180 millió hrivnya (1,7 milliárd forint) összegű óvadék ellenében.
Klimenko sajtótájékoztatóján leszögezte azt, hogy Zelenszkij semmilyen formában sem érintett a pénzmosási ügy miatt indított nyomozásban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
