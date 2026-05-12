Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt

Az RTL híradó által közzétett videófelvételen látszik, hogy a rendőrség kora reggel jelent meg a volt politikus családi házánál, majd a nyomozók órákon át tartó házkutatást tartottak az ingatlanban. Ezt követően a férfit elvezették, majd a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügy szálai Nagy Barnabáshoz, Halásztelek polgármesteréhez vezetnek, akit még április közepén vettek őrizetbe. A nyomozás adatai szerint a polgármester megegyezett Bóna Zoltánnal édesanyja foglalkoztatásáról.

A megállapodás értelmében a 70 éves asszonyt tényleges munkavégzés nélkül, a képviselő személyi titkáraként alkalmazták a kormánypárti frakcióban.

A korrupciós megállapodás lényege az volt, hogy a fiktív alkalmazott a felvett munkabére nagy részét átadta a fiának. A polgármester ebből az összegből havonta több százezer forintos kenőpénzt fizetett vissza a képviselőnek a látszatállás fenntartásáért. A nő munkaviszonyát a botrány kirobbanása után azonnali hatállyal megszüntették.

A főügyészség Bóna Zoltánt hivatali helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással, valamint hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja. A hatóság egyúttal elrendelte a volt politikus őrizetbe vételét. A volt képviselőt emellett egy másik korrupciós bűncselekménnyel is összefüggésbe hozták. A fiktív foglalkoztatás ügyében korábban a polgármestert és az édesanyját is gyanúsítottként hallgatták ki.

Címlapkép forrása: Bóna Zoltán Facebook-oldala