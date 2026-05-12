Szivárognak a titkos felvételek: korrupciós botrányba keveredett Zelenszkij egykori jobbkeze

Pénzmosás gyanújával indult eljárás Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kabinetfőnöke ellen. Ez az eddigi legsúlyosabb korrupciós ügy az elnök közvetlen környezetében. A nyomozás különösen érzékeny időszakban indult, hiszen Ukrajna továbbra is nyugati segélyekre szorul, a béketárgyalások pedig elakadtak.

Az 54 éves Jermak egykori filmproducerként Zelenszkij politikai karrierjének egyik legfőbb építője volt.

Hétfőn hivatalosan is meggyanúsították egy 10,5 millió dolláros pénzmosási ügyben.

A nyomozás középpontjában egy Kijev melletti luxuslakópark áll. Jermak ügyvédje a Szuszpilne ukrán közszolgálati csatornának nyilatkozva alaptalannak nevezte a vádakat. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság jelenleg az ügyészség indítványát vizsgálja. Ennek értelmében négymillió dolláros óvadék ellenében védekezhetne szabadlábon a volt kabinetfőnök.

A vádak a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) "Midász" fedőnevű, átfogó nyomozásának részét képezik. A művelet tavaly novemberben indult, miután napvilágra került egy százmillió dolláros kenőpénzhálózat az energiaszektorban. Az ügy főszereplője Timur Mindics, Zelenszkij egykori médiaipari üzlettársa volt. Mindics azóta Izraelbe menekült, és határozottan tagadja a vádakat. A botrány komoly politikai átrendeződéshez vezetett, amelynek nyomán Jermak novemberben lemondott tisztségéről.

Az eset az utóbbi hetekben ismét a figyelem középpontjába került. Ukrán médiumok és ellenzéki képviselők olyan lehallgatási jegyzőkönyveket hoztak nyilvánosságra, amelyek állítólag Mindicstől származnak. A felvételeken Mindics többek között Rusztem Umerov nemzetbiztonsági vezetővel beszélget egy meghatározó ukrán dróngyártó vállalatról. Umerov szóvivője cáfolta a visszaélést, az ügyészség pedig megerősítette, hogy a politikus csupán tanúként szerepel az eljárásban. Egy másik hanganyagban Mindics és egy azonosítatlan nő ingatlanügyek kapcsán "Andrij"-ról és "Vová"-ról beszélget, utóbbi a Volodimir név becézett alakja.

Volodimir Zelenszkij személyesen nem kommentálta a volt kabinetfőnöke elleni vádakat. Kommunikációs tanácsadója szerint egyelőre korai lenne nyilatkozni az ügyben. Szemen Krivonosz, a NABU vezetője kedden megerősítette, hogy az államfő ellen nem folyik nyomozás. Hivatalban lévő elnökkel szemben ugyanis jogilag nem indítható büntetőeljárás. Volodimir Feszenko, a Penta elemzőintézet politikai szakértője úgy véli, hogy a botrány nem jelent azonnali fenyegetést Zelenszkijre nézve. Ugyanakkor egyfajta "késleltetett hatású akna" lehet, amely a háború utáni újraválasztási kampányban robbanhat.

A botrány rendkívül kényes pillanatban pattant ki, mivel Ukrajna nyugati pénzügyi támogatása részben a korrupcióellenes reformok sikeres végrehajtásától függ. A kormánypárt egyes képviselői ugyanakkor pozitívan értékelik a fejleményeket. Olekszandr Merezsko, a parlamenti külügyi bizottság elnöke szerint a Jermak elleni eljárás megmutatja a nemzetközi partnereknek, hogy Ukrajna független korrupcióellenes intézményrendszere hatékonyan működik. Zelenszkij közbizalmi mutatói egyelőre viszonylag stabilak maradtak. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet májusi felmérése szerint az ukránok 58 százaléka továbbra is bízik az elnökben. Ezzel párhuzamosan viszont a megkérdezettek 54 százaléka úgy véli, hogy a korrupció nagyobb fenyegetést jelent az ország fejlődésére, mint maga az orosz invázió.

Forrás: Reuters

