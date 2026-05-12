Szivárognak a titkos felvételek: korrupciós botrányba keveredett Zelenszkij egykori jobbkeze

Az 54 éves Jermak egykori filmproducerként Zelenszkij politikai karrierjének egyik legfőbb építője volt.
Hétfőn hivatalosan is meggyanúsították egy 10,5 millió dolláros pénzmosási ügyben.
A nyomozás középpontjában egy Kijev melletti luxuslakópark áll. Jermak ügyvédje a Szuszpilne ukrán közszolgálati csatornának nyilatkozva alaptalannak nevezte a vádakat. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság jelenleg az ügyészség indítványát vizsgálja. Ennek értelmében négymillió dolláros óvadék ellenében védekezhetne szabadlábon a volt kabinetfőnök.
A vádak a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) "Midász" fedőnevű, átfogó nyomozásának részét képezik. A művelet tavaly novemberben indult, miután napvilágra került egy százmillió dolláros kenőpénzhálózat az energiaszektorban. Az ügy főszereplője Timur Mindics, Zelenszkij egykori médiaipari üzlettársa volt. Mindics azóta Izraelbe menekült, és határozottan tagadja a vádakat. A botrány komoly politikai átrendeződéshez vezetett, amelynek nyomán Jermak novemberben lemondott tisztségéről.
Az eset az utóbbi hetekben ismét a figyelem középpontjába került. Ukrán médiumok és ellenzéki képviselők olyan lehallgatási jegyzőkönyveket hoztak nyilvánosságra, amelyek állítólag Mindicstől származnak. A felvételeken Mindics többek között Rusztem Umerov nemzetbiztonsági vezetővel beszélget egy meghatározó ukrán dróngyártó vállalatról. Umerov szóvivője cáfolta a visszaélést, az ügyészség pedig megerősítette, hogy a politikus csupán tanúként szerepel az eljárásban. Egy másik hanganyagban Mindics és egy azonosítatlan nő ingatlanügyek kapcsán "Andrij"-ról és "Vová"-ról beszélget, utóbbi a Volodimir név becézett alakja.
Volodimir Zelenszkij személyesen nem kommentálta a volt kabinetfőnöke elleni vádakat. Kommunikációs tanácsadója szerint egyelőre korai lenne nyilatkozni az ügyben. Szemen Krivonosz, a NABU vezetője kedden megerősítette, hogy az államfő ellen nem folyik nyomozás. Hivatalban lévő elnökkel szemben ugyanis jogilag nem indítható büntetőeljárás. Volodimir Feszenko, a Penta elemzőintézet politikai szakértője úgy véli, hogy a botrány nem jelent azonnali fenyegetést Zelenszkijre nézve. Ugyanakkor egyfajta "késleltetett hatású akna" lehet, amely a háború utáni újraválasztási kampányban robbanhat.
A botrány rendkívül kényes pillanatban pattant ki, mivel Ukrajna nyugati pénzügyi támogatása részben a korrupcióellenes reformok sikeres végrehajtásától függ. A kormánypárt egyes képviselői ugyanakkor pozitívan értékelik a fejleményeket. Olekszandr Merezsko, a parlamenti külügyi bizottság elnöke szerint a Jermak elleni eljárás megmutatja a nemzetközi partnereknek, hogy Ukrajna független korrupcióellenes intézményrendszere hatékonyan működik. Zelenszkij közbizalmi mutatói egyelőre viszonylag stabilak maradtak. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet májusi felmérése szerint az ukránok 58 százaléka továbbra is bízik az elnökben. Ezzel párhuzamosan viszont a megkérdezettek 54 százaléka úgy véli, hogy a korrupció nagyobb fenyegetést jelent az ország fejlődésére, mint maga az orosz invázió.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Élet a Tisza-bet után: ezt várják a profi befektetők a tőzsdéken, a forinttól és az állampapíroktól
„Fiskális kényszerzubbony jön a politikára".
Trump-Hszi-találkozó – Komoly meló lesz tető alá hozni egy jelentős gazdasági megállapodást
Már az is sikernek számítana, ha elkerülnének egy újabb összetűzést.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
Meglépte Oroszország: hadrendbe állítják a rettegett rakétát – Putyin szerint a Szarmatot semmi sem állíthatja meg
A Kreml bemutatta "a világ legerősebb nukleáris fegyverét".
Magyar Péter bejelentette: 4 miniszter kap vétójogot a kormányban
Zajlik az új parlament második ülése. Letették az esküt a miniszterek.
Masszív beruházást jelentett be a Tesla
A német gyárat bővítik.
Véget ért a tűzszünet, több ezer kilométerre az ukrán határtól felüvöltöttek a szirénák
Több dróntámadás is történt mélyen Oroszországon belül.
Beütött Amerikában az energiaválság, teljesen megköti az új Fed-elnök kezét
Egyértelmű üzeneteket küldenek a piacok.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?