Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?

Grönland Dánia autonóm területének számít. Trump többször utalt arra, hogy az Egyesült Államoknak meg kell szereznie a szigetet, nehogy Oroszország vagy Kína tegye rá a kezét. Az amerikai elnök nyilatkozatai nemcsak az amerikai-dán, hanem az amerikai-európai kapcsolatokat is mélypontra vitték.
A Fehér Ház megerősítette a Grönlanddal és Dániával zajló magas szintű tárgyalások tényét.
A folyamat irányáról optimistán nyilatkoztak, részleteket azonban nem árultak el.
Az amerikai fél olyan megállapodást javasolt, amely a három új katonai bázist formálisan amerikai felségterületként ismerné el. A létesítmények elsődleges feladata az orosz és kínai tengeri tevékenység megfigyelése lenne az észak-atlanti térségben. Ez a terület a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti úgynevezett GIUK-rés. A felek hivatalosan még semmiben sem állapodtak meg, így a bázisok végleges száma is változhat.
Az egyik új támaszpont valószínűleg Narsarsuaqban épülne fel, egy korábbi amerikai katonai bázis helyszínén, ahol egy kisebb repülőtér is működik. A többi bázist szintén meglévő infrastruktúrával, például repülőterekkel vagy kikötőkkel rendelkező helyszínekre tervezik, ami jelentősen csökkentené a költségeket.
A jelenlegi tárgyalások során az amerikai fél már nem vetette fel a Grönland feletti ellenőrzés megszerzésének lehetőségét. Ezt a törekvést Dánia és a NATO korábban nyilvánosan is elutasította. Az egyeztetéseket egy szűk washingtoni munkacsoport vezeti. Ők a nyilvánosságtól távol értek el előrelépést, miközben a kormányzat figyelmét nagyrészt az iráni konfliktus kötötte le.
Az Egyesült Államok jelenleg egyetlen katonai bázist tart fenn Grönlandon, miközben a hidegháború csúcsán még mintegy tizenhét létesítményt működtetett. Az északnyugat-grönlandi Pituffik Űrhaderő Bázis az Észak-amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) számára végez ballisztikusrakéta-előrejelzést, tengeri megfigyelésre azonban nem alkalmas.
A tárgyaló felek az 1951-es amerikai-dán védelmi egyezmény keretein belül keresik a kompromisszumot. Ez a megállapodás széles mozgásteret biztosít az Egyesült Államoknak a grönlandi katonai műveleteinek bővítésére. Bár ehhez a dán kormány jóváhagyása is szükséges, Koppenhága a múltban még soha nem utasított el ilyen jellegű amerikai kérést.
Egyes jelenlegi és korábbi tisztviselők, valamint a sarkvidéki biztonságpolitika szakértői szerint Washington a NATO-szövetségesek megfenyegetése nélkül is könnyedén elérhette volna a céljait Grönlandon.
Mások üdvözölték az amerikai-dán együttműködés szorosabbra fűzését. Kiemelték: ahol az Egyesült Államok és szövetségesei hatalmi vákuumot hagynak, ott az űrt gyakran Kína és Oroszország tölti be.
Címlapkép forrása: 2026 Cheng Xin via Getty Images
