Tragikus terrortámadást előztek meg az európai metropoliszban: kiderült, mit tervezhetett a dzsihadista támadó
Franciaországban hétfőn őrizetbe vettek egy tunéziai állampolgárt, akit szélsőséges támadás tervezésével vádoltak meg - közölte a Nemzeti Terrorizmusellenes Ügyészség (Pnat).

Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján

a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak, azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.

A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával - tudatta a Pnat.

A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként.

A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában.

A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.

A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna.

A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során

számos dzsihadista propagandavideót találtak.

A Le Monde beszámolója szerint a telefonján olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például "hogyan készítsünk pokolgépet", vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

