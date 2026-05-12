Tragikus terrortámadást előztek meg az európai metropoliszban: kiderült, mit tervezhetett a dzsihadista támadó

Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján
a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak, azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.
A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával - tudatta a Pnat.
A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként.
A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában.
A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.
A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna.
A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során
számos dzsihadista propagandavideót találtak.
A Le Monde beszámolója szerint a telefonján olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például "hogyan készítsünk pokolgépet", vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.
