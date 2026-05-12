Trump nyíltan megnevezte lehetséges utódját - Ő az ember, aki Amerika következő elnöke lehet

Az elnök az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett eseményen arról kérdezte a jelenlévőket, hogy kit kedvelnek jobban: Vance-t vagy Rubiót.

Szerintem ez egy álompáros. Ezek csak apró részletek

– fogalmazott Trump.

Hozzátette, hogy ez most nem egy hivatalos, elnökjelölti támogatás, viszont

ez a felállás szerinte egyértelműen egy remek elnökjelölti és egy alelnökjelölti kombináció.

A politikai elemzők régóta találgatják, hogy Trump Vance-t támogatná-e Rubióval szemben, vagy inkább közös indulásra ösztönözné őket. Rubio már 2016-ban is indult az elnökjelöltségért. Miután azonban az előválasztáson alulmaradt Trumppal szemben, visszalépett. Ezt követően folytatta szenátori munkáját, mielőtt csatlakozott volna a második Trump-kormányzathoz. Vance az első szenátori ciklusának közepén csatlakozott Trump kampányához alelnökjelöltként.

Hivatalosan még egyikük sem jelentette be, hogy 2028-ban indulni kívánna a tisztségért. Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg a kormányzati munkájukra összpontosítanak. Rubio ugyanakkor tavaly decemberben a Vanity Fair magazinnak azt mondta: az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök végül harcba szállna az elnökségért.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain