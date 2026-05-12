  • Megjelenítés
Trump nyíltan megnevezte lehetséges utódját - Ő az ember, aki Amerika következő elnöke lehet
Globál

Trump nyíltan megnevezte lehetséges utódját - Ő az ember, aki Amerika következő elnöke lehet

Portfolio
Donald Trump egy hétfői, a Fehér Házban tartott vacsorán arról beszélt, hogy szerinte JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter álompárost alkothatna a 2028-as elnökválasztáson - közölte a The Hill.

Az elnök az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett eseményen arról kérdezte a jelenlévőket, hogy kit kedvelnek jobban: Vance-t vagy Rubiót.

Szerintem ez egy álompáros. Ezek csak apró részletek

– fogalmazott Trump.

Hozzátette, hogy ez most nem egy hivatalos, elnökjelölti támogatás, viszont

Még több Globál

Tragikus terrortámadást előztek meg az európai metropoliszban: kiderült, mit tervezhetett a dzsihadista támadó

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

ez a felállás szerinte egyértelműen egy remek elnökjelölti és egy alelnökjelölti kombináció.

A politikai elemzők régóta találgatják, hogy Trump Vance-t támogatná-e Rubióval szemben, vagy inkább közös indulásra ösztönözné őket. Rubio már 2016-ban is indult az elnökjelöltségért. Miután azonban az előválasztáson alulmaradt Trumppal szemben, visszalépett. Ezt követően folytatta szenátori munkáját, mielőtt csatlakozott volna a második Trump-kormányzathoz. Vance az első szenátori ciklusának közepén csatlakozott Trump kampányához alelnökjelöltként.

Hivatalosan még egyikük sem jelentette be, hogy 2028-ban indulni kívánna a tisztségért. Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg a kormányzati munkájukra összpontosítanak. Rubio ugyanakkor tavaly decemberben a Vanity Fair magazinnak azt mondta: az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök végül harcba szállna az elnökségért.

Kapcsolódó cikkünk

Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború

Egy egész országot akar bekebelezni Donald Trump - 51. államról beszél, megtörte a csendet a kiszemelt ország vezetője

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Washington újra Ázsiára figyel: fontos tárgyalások jönnek az USA és legfőbb régiós szövetségese között

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?
Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility