Váratlan bejelentést tett Zelenszkij: olyan katonai összefogás jön létre a NATO-val közösen, amire még nem volt példa

Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy "antiballisztikus koalíció" létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében.

"Szeretnék köszönetet mondani európai partnereinknek: nemzetbiztonsági tanácsadói szinten találkozóra került sor." - mondta Zelenszkijm, majd hozzátette:

Fokozatosan haladunk előre a ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásának kérdésében, és egy antiballisztikus koalíciót hozunk létre. Ezt érdemes megvalósítani, és most közelebb vagyunk az eredményhez, mint valaha. A mai egyeztetésen 13 ország és a NATO főtitkárának hivatala képviseltette magát

- fejtette ki az elnök. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években.

Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét.

"Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenállóképesség. El kell érnünk végső célunkat, a mi közös célunkat, amelyről nem mondunk le" - fogalmazott az államfő.

