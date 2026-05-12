Véget ért a tűzszünet, több ezer kilométerre az ukrán határtól felüvöltöttek a szirénák

Jevgenyij Szolncev, az Orenburgi terület kormányzója a Telegramon közölte, hogy a légiriadó elrendelését követően egy lakóépület rongálódott meg. Polgári áldozatokról nem érkezett jelentés, csupán az épület teteje és ablakai sérültek meg.

A független orosz Asztra hírportál szerint a drón mindössze négy kilométerre zuhant le a Sztrela gyártól. Ez az üzem cirkálórakétákat, valamint Szu- és MiG- típusú harci repülőgépek alkatrészeit állítja elő.

Az ukrán Szupernova Plusz Telegram-csatorna arról számolt be, hogy az orenburgi régió elleni támadás során találat érte az Orsznyeftyeorgszintyez finomítót is. Ez a déli Urál egyik legnagyobb ilyen létesítménye, amely évi 6,6 millió tonnás nyersolaj-feldolgozó kapacitással rendelkezik.

A támadásokkal egy időben Cseljabinszkban is légiriadót rendeltek el. A város cinkfeldolgozó üzeme közelében füstöt észleltek, bár ennek oka egyelőre tisztázatlan. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint csupán papírhulladék gyulladt ki, és a tüzet gyorsan eloltották. Cseljabinszk egyébként mintegy 2000 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

A csapások közvetlenül azután történtek, hogy május 11-én lejárt a háromnapos tűzszünet. A fegyvernyugvás mindkét fél általi elfogadását Donald Trump amerikai elnök jelentette be május 8-án. A fegyverszünet alatt nagyszabású légicsapásokra nem került sor. Az ukrán légierő azonban orosz drónindításokról, valamint egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta kilövéséről számolt be a megszállt Krím félsziget területéről.

Oroszország maga döntött úgy, hogy véget vet a többnapos részleges csendnek

– írta Volodimir Zelenszkij elnök az X közösségi platformon kedden. A tűzszünet lejártát követő napon az orosz támadások négy polgári áldozatot követeltek, és huszonhét embert sebesítettek meg Ukrajna-szerte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images