Videó: meg akarta győzni hallgatóságát Friedrich Merz, csúnya vége lett
Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.

Merz a gyűlésen arra kérte a több száz szakszervezeti képviselőt, fenyegetés helyett tekintsék lehetőségnek a kormánya által tervezett reformokat, hangsúlyozva, hogy „a jólétet nem lehet biztosítani gazdasági növekedés nélkül”, és rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaságot fellendítsék.

Egyszerűen kudarcot vallottunk az ország modernizálása terén; Németországnak össze kell szednie magát

– jelentette ki, és arra kérte a megjelenteket, vállaljanak részt a reformokban.

Mint mondta, közös fellépésre van szükség az ország előremozdítása érdekében, a feleknek pedig meg kell találniuk „a legjobb közös utat”.

A kancellár a megszorító intézkedésekkel kapcsolatos szavai mindazonáltal elégedetlenséget váltottak ki a megjelentekből, akik ennek füttyögéssel és felháborodott közbeszólásokkal is hangot adtak.

Merz a többi között kitért a nyugdíjreformra is, amelyet a tervek szerint a nyáron fogadnak el, jóllehet az intézkedést ő maga is „a legkeményebb diónak” nevezte, és leszögezte: sem ő, sem a szövetségi kormány nem akar szándékosan ártani senkinek.

Ez csupán demográfia és matematika

– tette hozzá, azonban nem sikerült meggyőznie hallgatóságát.

Német kancellár legutóbb 2018-ban járt a DGB országos kongesszusán: akkor Angela Merkelt ugyancsak kifügyülték a nyugdíjkorhatár 67 évre emelése miatt.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

