A volt orosz elnök kiterítette a lapokat a kivédhetetlen Szarmat ICBM-ről: súlyos fenyegetést küldött a Nyugatnak

Megszólalt a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáról (ICBM) Dmitrij Medvegyev, a korábbi orosz elnök is – írja a TASzSz.

A hírek szerint sikeres harci tesztet hajtott végre Oroszország a Szarmat ICBM-mel, a Kreml pedig már be is jelentette, hogy hamarosan hadrendbe fogják állítani. A lépés azért is fontos Moszkva számára, mivel korábban már többször is próbálták a rakéta képességeit, ugyanakkor a tesztek kudarcba fulladtak, a Szarmat a kilövést követően felrobbant. A mostani fejleményekre reagált a korábbi orosz elnök, a meghökkentő kijelentéseiről hírhedtté vált Dmitrij Medvegyev is. Szerinte ezzel a fejlesztéssel „közelebb kerültek Oroszország nyugati barátai”. A gunyoros megjegyzéssel arra utalt, hogy Moszkva könnyebben tudna az új ICBM segítségével csapást mérni az ellenségeire.

Most mindannyian közelebb kerültetek hozzánk!

– hangzik a korábbi orosz elnök fenyegető üzenete.

A tesztet a május 9-i győzelem napi parádéhoz igazították, bár titokban készültek fel az eseményre. Az előzetes jelek ugyanakkor arra utaltak, hogy Oroszország a többedik sikertelen kísérletet követően újra nekifut a Szarmat képességeit felmérni. Szergej Karakajev, a Stratégiai Rakétaerők parancsnoka ezt követően arról számolt be Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy sikerrel zárult az ICBM próbája, így az orosz fegyveres erők az év végéig telepíthetik az első darabokat.

Putyin azt állítja, hogy ez a világ legerősebb rakétarendszere, amely képes akár 35 ezer kilométeres távolságba is becsapódni. Hozzátette, hogy

a ballisztikus alkalmazás mellett a Szarmat szuborbitális pályára is képes, amivel az ígéretek szerint minden légvédelmi rendszeren képes lehet áthatolni.

