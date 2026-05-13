Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Pillanatok alatt szétverte a NATO-csapatokat Ukrajna egy kitalált háborúban - Háromszor is le kellett állítani a gyakorlatot
Újabb hadgyakorlatot tartott a NATO, mely során fölényes győzelmet arattak a szövetség katonáival szemben az ukrán drónkezelők - közölte az AP News.
Szankciókkal csapott le Ukrajna
Kijev több orosz vállalatot is szankcionált, többek között olyanokat is, amelyek a Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerhez szállítanak be, vagy az Iszkander ballisztikus rakéták összeszereléséhez járulnak hozzá. Az ukrán vezetés szerint amennyiben sikerül elérni a megjelölt vállalatok ellehetetlenítését, akkor az oroszok nem lesznek képesek a csúcsfegyvereiket gyártani a jövőben.
(RBK)
Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz
A felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.
A volt orosz elnök kiterítette a lapokat a kivédhetetlen Szarmat ICBM-ről: súlyos fenyegetést küldött a Nyugatnak
Megszólalt a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáról (ICBM) Dmitrij Medvegyev, a korábbi orosz elnök is – írja a TASzSz.
Felfedték a számokat: iszonyatosan drága Ukrajnának a háború
Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha a PISM Strategic Ark konferencián beszélt a háború költségeiről és a béke eléréséhez szükséges feltételekről - számolt be a RBK.
Titokzatos katonai drónt találtak egy szigetvilág barlangjában: mindenki Ukrajnára gyanakodott, amíg meg nem szólalt a gyártó
Sokasodnak a kérdőjelek a görögországi barlangban talált tengeri drónnal kapcsolatban, miután megszólalt az ukrán hadiipari vállalat – írja a Militaryi.
Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van
Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el.
Súlyos orosz támadás Ukrajna ellen
Oroszország május 13-ra virradóra nagyszabású dróntámadást hajtott végre Ukrajna ellen. A jelentések alapján több régióban is jelentős károkat okozott az akció, például Harkivban a civil infrastruktúrát érte találat, Poltavában ezrek maradtak áram nélkül egy alállomás elleni támadás után, Odesszában ipari területet ért csapás, míg a Dnyipropetrovszki régióban lakott területeket támadtak. Utóbbiban többen életüket vesztették, valamint sokan meg is sérültek a detonációkban.
(RBK)
Lavrov felfedte Amerika nagy tervét: megszereznék a felrobbant gázvezetéket, ezzel ők diktálának
Interjút adott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amiben egy körvonalazódó megállapodásról beszélt az Egyesült Államokkal – közölte a Ria Novosztyi.
Hírszerzési jelentés: lelepleződött Putyin titka, nagy gyengeségre utal a büszke parádé
Oroszország idei, május 9-i győzelem napi díszszemléje Moszkvában a korábbi évekhez képest jelentősen visszafogottabb volt. Páncélozott járművek és rakétarendszerek egyáltalán nem vonultak fel, a rendezvényt pedig az ukrán dróntámadásoktól való félelem árnyékolta be - tudósított a Defence Express.
Trump még nem utazik Oroszországba
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára kijelentette, hogy egyelőre nincs napirenden Donald Trump amerikai elnök Moszkvába látogatása. Ezt a bejelentést azt követően tette, hogy korábban az Egyesült Államok vezetője kijelentette, hogy nem tartja kizártnak, hogy valamikor az orosz fővárosba utazik.
Turisztikai komplexumban ütött ki tűz Moszkvában
Az orosz Telegram csatornákon számoltak be az orosz fővárosban tomboló tűzről, amely egy szórakoztató és kulturális komplexumban keletkezett. A legalább 3000 négyzetméteres területet teljesen elborították a lángok, az épület azon része, ahol egy szabadulószoba működött, összeomlott. A tűz oka egyelőre ismeretlen.
Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton
Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press.
Az oroszok szerint Szumiba mennek az ukrán katonák
Orosz értesülések szerint az ukrán katonák a rotáció helyett inkább Szumiba mennek Harkivból. Értesülések szerint a lépés elégedetlenséget váltott ki az ukrán katonák körében, mivel szerintük ezzel megfosztják őket a szabadságuktól.
(TASzSz)
Krasznodarban jelentettek becsapódásokat
Május 13-án a hajnali órákban robbanásokat jelentettek az oroszországi Krasznodar területéről. Az elmondások szerint ukrán drónok csapódhattak be Volna nevű település kikötői infrastruktúrájába. A NASA tűzeseteket követő műholdképei alapján a területen tűz ütött ki, ami megerősíti a támadásról szóló jelentéseket.
Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images
A héten lesz a vezércsere a Fed élén – Mi a mérlege a Powell-korszaknak?
Mohamed A. El-Erian írása.
Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX
Csak a Telekom tartja magát.
Úgy néz ki, összeomlott Izrael kormánya - Netanjahu gyakorlatilag megbukott
Világossá vált a helyzet.
„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon
Örülnek az Európához közeledésnek, de már kezükben a lista az új kormánynak.
Budapesten lopta el egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, ez két évig fel sem tűnt a színésznek
Ketten használták a bankkártyát.
Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?
Pedig a felhőszolgáltatások szépen nőnek.
Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz
Az orosz elnök emelte a tétet.
Árokszállási: túl erős lett a forint, hamarosan jöhet a kamatvágás
Kissé gyengülhet a forint.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.