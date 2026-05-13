Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Pillanatok alatt szétverte a NATO-csapatokat Ukrajna egy kitalált háborúban - Háromszor is le kellett állítani a gyakorlatot

Újabb hadgyakorlatot tartott a NATO, mely során fölényes győzelmet arattak a szövetség katonáival szemben az ukrán drónkezelők - közölte az AP News.

Szankciókkal csapott le Ukrajna

Kijev több orosz vállalatot is szankcionált, többek között olyanokat is, amelyek a Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerhez szállítanak be, vagy az Iszkander ballisztikus rakéták összeszereléséhez járulnak hozzá. Az ukrán vezetés szerint amennyiben sikerül elérni a megjelölt vállalatok ellehetetlenítését, akkor az oroszok nem lesznek képesek a csúcsfegyvereiket gyártani a jövőben.

(RBK)

Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz

A felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.

A volt orosz elnök kiterítette a lapokat a kivédhetetlen Szarmat ICBM-ről: súlyos fenyegetést küldött a Nyugatnak

Megszólalt a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáról (ICBM) Dmitrij Medvegyev, a korábbi orosz elnök is – írja a TASzSz.

Felfedték a számokat: iszonyatosan drága Ukrajnának a háború

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha a PISM Strategic Ark konferencián beszélt a háború költségeiről és a béke eléréséhez szükséges feltételekről - számolt be a RBK.

Titokzatos katonai drónt találtak egy szigetvilág barlangjában: mindenki Ukrajnára gyanakodott, amíg meg nem szólalt a gyártó

Sokasodnak a kérdőjelek a görögországi barlangban talált tengeri drónnal kapcsolatban, miután megszólalt az ukrán hadiipari vállalat – írja a Militaryi.

Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el.

Súlyos orosz támadás Ukrajna ellen

Oroszország május 13-ra virradóra nagyszabású dróntámadást hajtott végre Ukrajna ellen. A jelentések alapján több régióban is jelentős károkat okozott az akció, például Harkivban a civil infrastruktúrát érte találat, Poltavában ezrek maradtak áram nélkül egy alállomás elleni támadás után, Odesszában ipari területet ért csapás, míg a Dnyipropetrovszki régióban lakott területeket támadtak. Utóbbiban többen életüket vesztették, valamint sokan meg is sérültek a detonációkban.

(RBK)

Lavrov felfedte Amerika nagy tervét: megszereznék a felrobbant gázvezetéket, ezzel ők diktálának

Interjút adott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amiben egy körvonalazódó megállapodásról beszélt az Egyesült Államokkal – közölte a Ria Novosztyi.

Hírszerzési jelentés: lelepleződött Putyin titka, nagy gyengeségre utal a büszke parádé

Oroszország idei, május 9-i győzelem napi díszszemléje Moszkvában a korábbi évekhez képest jelentősen visszafogottabb volt. Páncélozott járművek és rakétarendszerek egyáltalán nem vonultak fel, a rendezvényt pedig az ukrán dróntámadásoktól való félelem árnyékolta be - tudósított a Defence Express.

Trump még nem utazik Oroszországba

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára kijelentette, hogy egyelőre nincs napirenden Donald Trump amerikai elnök Moszkvába látogatása. Ezt a bejelentést azt követően tette, hogy korábban az Egyesült Államok vezetője kijelentette, hogy nem tartja kizártnak, hogy valamikor az orosz fővárosba utazik.

(Ria Novosztyi)

Turisztikai komplexumban ütött ki tűz Moszkvában

Az orosz Telegram csatornákon számoltak be az orosz fővárosban tomboló tűzről, amely egy szórakoztató és kulturális komplexumban keletkezett. A legalább 3000 négyzetméteres területet teljesen elborították a lángok, az épület azon része, ahol egy szabadulószoba működött, összeomlott. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

(Kyiv Independent)

Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press.

Az oroszok szerint Szumiba mennek az ukrán katonák

Orosz értesülések szerint az ukrán katonák a rotáció helyett inkább Szumiba mennek Harkivból. Értesülések szerint a lépés elégedetlenséget váltott ki az ukrán katonák körében, mivel szerintük ezzel megfosztják őket a szabadságuktól.

(TASzSz)

Krasznodarban jelentettek becsapódásokat

Május 13-án a hajnali órákban robbanásokat jelentettek az oroszországi Krasznodar területéről. Az elmondások szerint ukrán drónok csapódhattak be Volna nevű település kikötői infrastruktúrájába. A NASA tűzeseteket követő műholdképei alapján a területen tűz ütött ki, ami megerősíti a támadásról szóló jelentéseket.

(Kyiv Independent)

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

