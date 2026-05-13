Bejelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalja elleni orosz dróntámadásról

Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben jelentette be, hogy az új kormány első kormányülésén napirendre veszi a Kárpátalját ért orosz dróntámadás kérdését.

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, (…) öt drón becsapódásáról tudunk, kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, egy-egy pedig egy-egy település mellett szórványosan

– mondta Orbán Anita.

A szolyvai egy vasútállomás transzformátorállomását érte, az ungvári egy ipari létesítményt – tette hozzá.

A magyar kormány folyamatos kapcsolatban áll a főkonzullal, és tájékoztatást kért tőle – jegyezte meg a kedden felesküdött külügyminiszter.

A támadást mélységesen elítéljük. (…) A most következő kormányülésen napirendre vesszük, és folyamatosan követjük az eseményeket, és utána tájékoztatni fogjuk a közvéleményt

– zárta a videót Orbán Anita.

Ukrán jelentések szerint a háború 2022-es kitörése óta a legnagyobb orosz támadás zajlik Kárpátalja ellen.

