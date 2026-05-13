Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van
Globál

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el.

A Pentagon katonai személyzetet küld a kelet-európai országba, hogy valós harci körülmények között tudják megfigyelni a katonai drónok használatát. Az Egyesült Államok szeretné elsajátítani az ukránok tudását, különösen a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) elleni védekezési stratégiákat. Pete Hegseth védelmi miniszter mindezeket egy kongresszusi meghallgatáson jelentette ki. A mondatokat megelőzte Mitch McConnell, a szenátus kisebbségi vezetőjének kérdése, aki Ukrajnát egyenesen a háború Szilícium-völgyének nevezte.

Valójában személyesen hagytam jóvá további személyzet kiküldését, hogy tanuljanak a drónos csatatérről, mind támadásban, mind védekezésben (…) beépítsük azt a védekezésünkbe és a támadásunkba egy olyan korban, ahol a drónok dominanciájára van szükség

– mondta Hegseth.

Az amerikai védelmi miniszter ezzel magyarázta, hogy a költségvetésben miért fordítanak ennyit a drónokra. Hozzátette, hogy a tanulságokat a lehető leggyorsabban szeretnék átvenni és beépíteni a saját doktrínáikba. A meghallgatáson más szenátorok is azt hangsúlyozták, hogy Ukrajna jelenleg mennyire fejlett technológiával és taktikával bír a drónhadviselés terén, ezért a helyzete globálisan is egyedülálló.

