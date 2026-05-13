Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van

A Pentagon katonai személyzetet küld a kelet-európai országba, hogy valós harci körülmények között tudják megfigyelni a katonai drónok használatát. Az Egyesült Államok szeretné elsajátítani az ukránok tudását, különösen a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) elleni védekezési stratégiákat. Pete Hegseth védelmi miniszter mindezeket egy kongresszusi meghallgatáson jelentette ki. A mondatokat megelőzte Mitch McConnell, a szenátus kisebbségi vezetőjének kérdése, aki Ukrajnát egyenesen a háború Szilícium-völgyének nevezte.

Valójában személyesen hagytam jóvá további személyzet kiküldését, hogy tanuljanak a drónos csatatérről, mind támadásban, mind védekezésben (…) beépítsük azt a védekezésünkbe és a támadásunkba egy olyan korban, ahol a drónok dominanciájára van szükség

– mondta Hegseth.

Az amerikai védelmi miniszter ezzel magyarázta, hogy a költségvetésben miért fordítanak ennyit a drónokra. Hozzátette, hogy a tanulságokat a lehető leggyorsabban szeretnék átvenni és beépíteni a saját doktrínáikba. A meghallgatáson más szenátorok is azt hangsúlyozták, hogy Ukrajna jelenleg mennyire fejlett technológiával és taktikával bír a drónhadviselés terén, ezért a helyzete globálisan is egyedülálló.

