Elgurult a gyógyszer Moszkvában: bevetnék a hadsereget a külföldön letartóztatott oroszok védelme érdekében
MTI
Megszavazta az orosz parlament alsóháza azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek értelmében a fegyveres erők bevethetők lesznek olyan orosz állampolgárok védelmében, akiket külföldön letartóztattak vagy büntetőeljárás alá vontak.

A felhatalmazás olyan külföldi bírósági döntésekre vonatkozhat majd, amelyek joghatóságát Oroszország bevonása nélkül határozták meg, és amelyek hatásköre nem alapul Oroszország nemzetközi szerződésein, vagy nem az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata alapján működnek.

A kezdeményezés értelmében az orosz elnök döntése alapján

a fegyveres erők bevethetők lesznek majd azon orosz állampolgároknak a védelmére, akiket az említett külföldi bíróságok határozatai alapján letartóztattak, fogva tartanak vagy büntetőeljárás alá vontak.

A módosításoknak megfelelően az orosz állami hatóságoknak is meg kell majd hozniuk az ilyen állampolgárok védelméhez szükséges intézkedéseket a hatáskörük keretein belül.

A most elfogadott javaslatok az orosz állampolgárságról és a védelemről rendelkező szövetségi törvény vonatkozó cikkeit módosítják. Andrej Kartapolov, az alsóház védelmi bizottságának elnöke szerint a módosításokra azért van szükség, hogy megelőzzék az olyan eseteket, mint amilyen Alekszandr Butyagin régész letartóztatása volt Lengyelországban.

Az alsóház második és végleges, harmadik olvasatukban fogadta el szerdán a módosításokat, amelyek - ha az elnök jóváhagyja őket - a kihirdetésüktől számított tíz nap elteltével lépnek hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

