Felfedték a számokat: iszonyatosan drága Ukrajnának a háború

Szibiha szerint Ukrajnának naponta mintegy 450 millió dollárjába kerül a háború.

Ez számunkra a legnagyobb teher, mert mi fizetjük a legmagasabb árat. Európa történelmének tintája ma az ukrán katonák vére

– fogalmazott a miniszter a nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy 2026 döntő év lehet a béke elérésében. Ez azonban az Egyesült Államok aktív részvétele nélkül elképzelhetetlen.

Irreális egy valódi békefolyamat lezárása az amerikai fél nélkül. Szükségünk van az elköteleződésükre, valamint az Oroszországra gyakorolt befolyásukra és nyomásgyakorlásukra is

– jelentette ki.

A háború napi költségei az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek. Míg 2024-ben a napi kiadások még 140 millió dollárt tettek ki, tavaly szeptemberben a Legfelsőbb Rada már 172 millió dolláros napi költségről számolt be. A mostani, 450 millió dolláros összeg tehát a korábbi adatok többszörösét jelenti.

A külügyminiszter tavaly májusban arról is beszélt, hogy Oroszországnak a teljes körű háború napi szinten közel egymilliárd dollárjába kerül. Ez a hatalmas összeg ráadásul azóta feltehetően tovább nőtt.

