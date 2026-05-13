Hidegháborús hangulatban ül tárgyalóasztalhoz Trump és Hszi

Trump üzletemberekből álló küldöttséggel utazik, amelynek tagja a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk, az Apple vezetője, Tim Cook, és a legfrissebb hírek szerint az Nvidia társalapító-vezérigazgatója, Jensen Huang is. A látogatás során várhatóan bejelentik ötszáz Boeing 737 Max repülőgép eladását Kínának. Ez a Boeing történetének egyik legnagyobb megrendelése lenne. A felek emellett egy közös kereskedelmi testület létrehozásáról is tárgyalnak, amely a kétoldalú áruforgalmat szabályozná.

A megbeszélésekre azonban árnyékot vet az immár harmadik hónapjába lépő iráni konfliktus. Washington hetek óta próbálja rávenni Pekinget, Irán legnagyobb olajvásárlóját, hogy gyakoroljon nyomást Teheránra a Hormuzi-szoros megnyitása érdekében. Az Egyesült Államok nemrégiben szankciókat vetett ki több kínai vállalatra, amelyeket azzal vádolják, hogy segítik az iráni olajszállítmányokat, valamint a hadműveletekhez felhasználható műholdképeket adnak át az iráni vezetésnek. Kína "illegális egyoldalú szankcióknak" minősítette az intézkedéseket. Válaszképpen egy ritkán alkalmazott blokkoló rendelettel tiltotta meg a kínai vállalatoknak a büntetőintézkedések betartását.

Tajvanon fokozott figyelemmel kísérik a csúcstalálkozót.

Trump hétfőn kijelentette, hogy Hszivel a Tajvannak szánt amerikai fegyverszállításokról is egyeztet. Ezzel szakít a korábbi amerikai állásponttal, miszerint erről a kérdésről nem konzultálnak Pekinggel. Az amerikai elnök ragaszkodik álláspontjához, miszerint a Hszivel ápolt személyes kapcsolata elegendő garancia arra, hogy Kína ne indítson inváziót a sziget ellen.

Szerintem nem lesz bajunk. Nagyon jó a viszonyom Hszi elnökkel. Ő tudja, hogy nem akarom, hogy ez megtörténjen.

A mesterséges intelligencia szabályozása szintén felkerülhet a napirendre. Bernie Sanders független szenátor arra szólította fel a két vezetőt, hogy állapodjanak meg az MI-vel kapcsolatos "vörös vonalakról" és a kutatói együttműködésről. A politikus ezt a helyzetet a hidegháborús korszak nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásaihoz hasonlította.

A hidegháború csúcspontján Reagan és Gorbacsov megtalálták a módját a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló tárgyalásoknak. A mesterséges intelligencia által jelentett egzisztenciális kockázat nem kevesebbet követel Trump-tól és Hszitől

– közölte Sanders.

Kína több szempontból is erős tárgyalási pozícióból érkezik a találkozóra. A kínai gazdaságot ugyan továbbra is a gyenge belső kereslet és az elhúzódó ingatlanválság terheli, a Hormuzi-szoros lezárása pedig rávilágított az ország energiaimporttól való függőségére. Ennek ellenére

Peking alapvetően jobb helyzetben van, mint Washington.

Így vélekedik Scott Kennedy, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) vezető tanácsadója. Szerinte Kínának egyértelmű céljai vannak, mint például a tűzszünet meghosszabbítása, a félvezetőimportot érintő technológiai korlátozások enyhítése, valamint a vámok csökkentése. Ugyanakkor Peking akár kézzelfogható eredmény nélkül is jól jöhet ki a találkozóból, feltéve, hogy nem kerül sor újabb eszkalációra.

A hivatalos program egy formális üdvözlő ceremóniával indul, amelyet kétoldalú megbeszélések követnek. A delegáció meglátogatja a tizenötödik században épült Ég templomát is. Csütörtök este állami díszvacsorát tartanak, majd pénteken egy közös teázás és munkaebéd zárja a programot, mielőtt Donald Trump elhagyja Pekinget.

