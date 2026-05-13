Hidegháborús hangulatban ül tárgyalóasztalhoz Trump és Hszi

Trump üzletemberekből álló küldöttséggel utazik, amelynek tagja a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk, az Apple vezetője, Tim Cook, és a legfrissebb hírek szerint az Nvidia társalapító-vezérigazgatója, Jensen Huang is. A látogatás során várhatóan bejelentik ötszáz Boeing 737 Max repülőgép eladását Kínának. Ez a Boeing történetének egyik legnagyobb megrendelése lenne. A felek emellett egy közös kereskedelmi testület létrehozásáról is tárgyalnak, amely a kétoldalú áruforgalmat szabályozná.
A megbeszélésekre azonban árnyékot vet az immár harmadik hónapjába lépő iráni konfliktus. Washington hetek óta próbálja rávenni Pekinget, Irán legnagyobb olajvásárlóját, hogy gyakoroljon nyomást Teheránra a Hormuzi-szoros megnyitása érdekében. Az Egyesült Államok nemrégiben szankciókat vetett ki több kínai vállalatra, amelyeket azzal vádolják, hogy segítik az iráni olajszállítmányokat, valamint a hadműveletekhez felhasználható műholdképeket adnak át az iráni vezetésnek. Kína "illegális egyoldalú szankcióknak" minősítette az intézkedéseket. Válaszképpen egy ritkán alkalmazott blokkoló rendelettel tiltotta meg a kínai vállalatoknak a büntetőintézkedések betartását.
Tajvanon fokozott figyelemmel kísérik a csúcstalálkozót.
Trump hétfőn kijelentette, hogy Hszivel a Tajvannak szánt amerikai fegyverszállításokról is egyeztet. Ezzel szakít a korábbi amerikai állásponttal, miszerint erről a kérdésről nem konzultálnak Pekinggel. Az amerikai elnök ragaszkodik álláspontjához, miszerint a Hszivel ápolt személyes kapcsolata elegendő garancia arra, hogy Kína ne indítson inváziót a sziget ellen.
Szerintem nem lesz bajunk. Nagyon jó a viszonyom Hszi elnökkel. Ő tudja, hogy nem akarom, hogy ez megtörténjen.
A mesterséges intelligencia szabályozása szintén felkerülhet a napirendre. Bernie Sanders független szenátor arra szólította fel a két vezetőt, hogy állapodjanak meg az MI-vel kapcsolatos "vörös vonalakról" és a kutatói együttműködésről. A politikus ezt a helyzetet a hidegháborús korszak nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásaihoz hasonlította.
A hidegháború csúcspontján Reagan és Gorbacsov megtalálták a módját a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló tárgyalásoknak. A mesterséges intelligencia által jelentett egzisztenciális kockázat nem kevesebbet követel Trump-tól és Hszitől
– közölte Sanders.
Kína több szempontból is erős tárgyalási pozícióból érkezik a találkozóra. A kínai gazdaságot ugyan továbbra is a gyenge belső kereslet és az elhúzódó ingatlanválság terheli, a Hormuzi-szoros lezárása pedig rávilágított az ország energiaimporttól való függőségére. Ennek ellenére
Peking alapvetően jobb helyzetben van, mint Washington.
Így vélekedik Scott Kennedy, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) vezető tanácsadója. Szerinte Kínának egyértelmű céljai vannak, mint például a tűzszünet meghosszabbítása, a félvezetőimportot érintő technológiai korlátozások enyhítése, valamint a vámok csökkentése. Ugyanakkor Peking akár kézzelfogható eredmény nélkül is jól jöhet ki a találkozóból, feltéve, hogy nem kerül sor újabb eszkalációra.
A hivatalos program egy formális üdvözlő ceremóniával indul, amelyet kétoldalú megbeszélések követnek. A delegáció meglátogatja a tizenötödik században épült Ég templomát is. Csütörtök este állami díszvacsorát tartanak, majd pénteken egy közös teázás és munkaebéd zárja a programot, mielőtt Donald Trump elhagyja Pekinget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A héten lesz a vezércsere a Fed élén – Mi a mérlege a Powell-korszaknak?
Mohamed A. El-Erian írása.
Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX
Csak a Telekom tartja magát.
Úgy néz ki, összeomlott Izrael kormánya - Netanjahu gyakorlatilag megbukott
Világossá vált a helyzet.
„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon
Örülnek az Európához közeledésnek, de már kezükben a lista az új kormánynak.
Budapesten lopta el egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, ez két évig fel sem tűnt a színésznek
Ketten használták a bankkártyát.
Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?
Pedig a felhőszolgáltatások szépen nőnek.
Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz
Az orosz elnök emelte a tétet.
Árokszállási: túl erős lett a forint, hamarosan jöhet a kamatvágás
Kissé gyengülhet a forint.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?