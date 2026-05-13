Hírhedt politikus mondott zavaros vádbeszédet Európa ellen: a Szovjetuniótól a náci Németországig terjedtek a vádak

Európa a hazugságok és a politikai riválisokkal szembeni intolerancia megtestesítőjévé vált
– kezdte a mondanivalóját Dodik, majd azzal folytatta, hogy meglátása szerint Európa egy „hazugság”.
A boszniai szerb politikus szerint a „liberálisok” felelősek a kialakult helyzetért, mivel „nem élhetnek békében, hacsak nem foglalnak el új gyarmatokat modern formában”. Kiemelte viszont, hogy szerint ez EU legnagyobb gyengeségét a nyersanyagok hiánya jelenti, de azt is hozzátette, hogy szerinte az „emberi jogokból semmi sem létezik” már a szervezetben.
Még a Szovjetunió fennállása alatt sem volt olyan példátlan visszaélés például a bíróságokkal, mint amilyen ma történik
– tette hozzá.
Dodik azt a jól ismert orosz propagandaszöveget is elővette, amelyben a nyugat-európai vezetőket a náci Németország vezetőihez hasonlítják. A politikus szerint ma pontosan ugyanaz történik a kontinensen, mint amit „Hitler 1941-ben tett a tankjain”. Arra is magyarázatot adott, miért gondolja mindezt: szerinte át akarják venni a hatalmat a „népe” felett, hogy aztán „olcsó munkaerővé alakítsák őket a modern kori koncentrációs táborok számára”. Ezt követően azzal zárta mondanivalóját, hogy kiemelte a szerbek és az oroszok közötti barátságot.
A politikus arról ismert, hogy a boszniai Szerb Köztársaság vezetőjeként szeparatista lépéseket tett, amely azzal fenyegette az országot, hogy darabokra szakad. Sokaknak az 1990-es években tomboló balkáni háború réme sejlett fel a felvetést követően. Dodiknak
a helyi bíróságokkal is meggyűlt a baja, több bírósági ítélet is szól ellene, például az alkotmányos rend megsértése miatt.
Címlapkép forrása: Alexandr Kryazhev/RIA Novosti/Pool/Anadolu via Getty Images
