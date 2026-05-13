Hírszerzési jelentés: lelepleződött Putyin titka, nagy gyengeségre utal a büszke parádé
Oroszország idei, május 9-i győzelem napi díszszemléje Moszkvában a korábbi évekhez képest jelentősen visszafogottabb volt. Páncélozott járművek és rakétarendszerek egyáltalán nem vonultak fel, a rendezvényt pedig az ukrán dróntámadásoktól való félelem árnyékolta be - tudósított a Defence Express.

A Szovjetunió második világháborús győzelmét ünneplő hagyományos katonai parádéról a nehézfegyverzet teljes egészében hiányzott. Ezt a vezetőség hivatalosan a "jelenlegi hadműveleti helyzettel" indokolta. A brit katonai hírszerzés értékelése szerint a döntés valós oka kettős. Egyrészt

az ukrán drónok jelentette fenyegetés, másrészt pedig az, hogy a hadfelszerelés jelentős része az ukrajnai fronton van lekötve.

A külföldi részvétel szintén drasztikusan visszaesett. Mindössze öt nemzetközileg elismert állam vezetője jelent meg, és egyetlen nagyhatalom sem képviseltette magát államfői szinten. Ez éles ellentétben áll a korábbi évek adataival. 2005-ben még több mint ötven, 2015-ben mintegy harminc, tavaly pedig huszonhét államfő vett részt az ünnepségen.

A drónelhárítási intézkedések részeként Moszkvában az ünnep hetében jelentős mobilinternet-kiesések voltak tapasztalhatók. Ezek a kimaradások érzékelhetően hátráltatták a főváros gazdasági tevékenységét is.

Vlagyimir Putyin beszéde a megszokott narratívát követte. Az ukrajnai háborút a NATO elleni igazságos küzdelemként állította be, és a több mint négy éve tartó konfliktus ellenére győzelmet ígért. Az ország más városaiban is visszafogottabbak voltak a díszszemlék. Számos településen katonai egyenruhába öltöztetett óvodásokkal helyettesítették a valódi katonákat a felvonulásokon.

A brit hírszerzés szerint a visszafogott parádé a gyengeség látszatát kelti.

Egy olyan öregedő vezetés képét mutatja, amely nem tudja hatékonyan kezelni az ukrán drónok jelentette fenyegetést. Az elemzők szerint az sem véletlen, hogy a győzelem napi díszszemlét néhány nappal megelőzően menesztették Viktor Afzalov altábornagyot, az Orosz Légierő és Légvédelmi Erők főparancsnokát. Ezt a lépést feltehetően éppen a drónvédelemben tapasztalt kudarcok indokolták.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

