Kiderült a titkos beavatkozás: a gazdag monarchia rakétákat zúdított a rezsimre, ez hozta el a megállapodást

Két nyugati tisztviselő elmondása alapján a szaúdi légierő március végén hajtotta végre a csapásokat. A hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni a támadott célpontok pontos helyét és jellegét. A szaúdi külügyminisztérium egyik vezető tisztségviselője nem adott érdemi választ a légicsapásokat firtató kérdésekre, az iráni külügyminisztérium pedig egyáltalán nem reagált a megkeresésekre.

A konfliktus február 28-án robbant ki, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat indított Irán ellen. Irán azóta az Öböl-menti Együttműködési Tanács mind a hat tagállamát célba vette rakétákkal és drónokkal. A támadások nemcsak amerikai katonai támaszpontokat, hanem polgári infrastruktúrát, repülőtereket és olajipari létesítményeket is érintettek. Teherán emellett lezárta a Hormuzi-szorost, ami megbénította a globális kereskedelmet. A Wall Street Journal hétfői beszámolója szerint az Egyesült Arab Emírségek szintén csapásokat mért Iránra. Míg

az Emírségek harciasabb álláspontra helyezkedett, Szaúd-Arábia az eszkaláció megfékezésére törekedett, és folyamatos diplomáciai kapcsolatot tartott fenn Teheránnal.

Iráni és nyugati tisztviselők beszámolója szerint Szaúd-Arábia előzetesen tájékoztatta Iránt a csapásokról. Ezt intenzív diplomáciai egyeztetések, valamint további megtorlásokkal kapcsolatos fenyegetések követték, de a folyamat végül egy feszültségcsökkentési megállapodást eredményezett a két ország között. Ali Vaez, a Nemzetközi Válságcsoport Irán-projektjének igazgatója szerint a lépés azt a mindkét oldalon megjelenő pragmatikus felismerést tükrözi, miszerint az ellenőrizetlen eszkaláció elfogadhatatlan áldozatokkal és költségekkel járna. Ez az informális megállapodás nagyjából egy héttel azelőtt lépett életbe, hogy Washington és Teherán április 7-én tűzszünetet kötött volna.

A feszültségcsökkentés hatása a számok szintjén is egyértelműen megmutatkozott. Míg a március 25. és 31. közötti héten több mint 105 drón- és rakétatámadás érte Szaúd-Arábiát, április 1. és 6. között ez a szám huszonöt körülire zuhant. Nyugati források elemzése szerint a tűzszünetet megelőző napokban a királyság ellen indított lövedékek már nem közvetlenül Iránból, hanem Irak területéről érkeztek. Ez arra utal, hogy Teherán visszafogta a közvetlen csapásokat, miközben a vele szövetséges milíciák továbbra is aktívak maradtak. Ennek nyomán Szaúd-Arábia április 12-én be is rendelte az iraki nagykövetet az onnan induló támadások miatt.

A tűzszünet kezdetén azonban ismét fellángolt a feszültség.

Április 7-én és 8-án a szaúdi védelmi minisztérium 31 drón és 16 rakéta becsapódásáról számolt be, ami miatt Rijád újra fontolóra vette az Irán és Irak elleni katonai megtorlást. Pakisztán vadászgépek telepítésével igyekezett biztonságérzetet nyújtani a királyságnak, ugyanakkor önmérsékletre intette a szaúdi vezetést. Turki al-Fajszal herceg, a szaúdi hírszerzés egykori vezetője egy hétvégi publicisztikában a következőképpen értékelte a helyzetet:

Amikor Irán és mások megpróbálták a királyságot a pusztítás kohójába vonni, vezetésünk úgy döntött, inkább elviseli a szomszéd okozta fájdalmat, hogy megvédje polgárai életét és vagyonát.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images