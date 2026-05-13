Kiszivárgott: különleges akciót indított a CIA - Veszélyes célpontot likvidáltak, de az ügynökség mindent tagad

A CNN kedden arról számolt be, hogy a CIA közreműködött Francisco Beltran, egy mexikó kartellvezető likvidálásában Mexikóváros külterületén, márciusban.

A férfivel a saját autójában elrejtett pokolgép végzett.

A hírcsatorna szerint a CIA műveleti tisztjei "célzott merényletet" hajtottak végre - az ügynökség tavaly óta több halálos kimenetelű, mexikói kartelltagok elleni támadásban is részt vett, változó mértékű szerepvállalással.

A New York Times CIA-hoz közeli forrásai azonban árnyalták a képet.

Állításuk szerint a CIA valóban hírszerzési adatokat szolgáltatott a célszemély hollétéről, és részt vett a tervezésben is.

Az ügynökség munkatársai viszont a támadás végrehajtásakor nem tartózkodtak a helyszínen, és nem irányították közvetlenül a mexikói erőket.

A lapok értesüléseit a mexikói kormány és a CIA is cáfolta. Omar García Harfuch biztonsági miniszter az X-en közölte: Mexikó elutasít minden olyan narratívát, amely külföldi ügynökségek halálos, titkos vagy egyoldalú műveleteit normalizálná az ország területén.

