Kiszivárgott: különleges akciót indított a CIA - Veszélyes célpontot likvidáltak, de az ügynökség mindent tagad
A CIA tagadja, hogy segítene a mexikói hatóságoknak a drogkartellek elleni fellépésben, ugyanakkor márciusban is segített a szervezet egy kartellvezér likvidálásában - tudósított a New York Times.

A CNN kedden arról számolt be, hogy a CIA közreműködött Francisco Beltran, egy mexikó kartellvezető likvidálásában Mexikóváros külterületén, márciusban.

A férfivel a saját autójában elrejtett pokolgép végzett.

A hírcsatorna szerint a CIA műveleti tisztjei "célzott merényletet" hajtottak végre - az ügynökség tavaly óta több halálos kimenetelű, mexikói kartelltagok elleni támadásban is részt vett, változó mértékű szerepvállalással.

A New York Times CIA-hoz közeli forrásai azonban árnyalták a képet.

Állításuk szerint a CIA valóban hírszerzési adatokat szolgáltatott a célszemély hollétéről, és részt vett a tervezésben is.

Az ügynökség munkatársai viszont a támadás végrehajtásakor nem tartózkodtak a helyszínen, és nem irányították közvetlenül a mexikói erőket.

A lapok értesüléseit a mexikói kormány és a CIA is cáfolta. Omar García Harfuch biztonsági miniszter az X-en közölte: Mexikó elutasít minden olyan narratívát, amely külföldi ügynökségek halálos, titkos vagy egyoldalú műveleteit normalizálná az ország területén.

Címlapkép forrása: David Burnett/Newsmakers via Getty Images

