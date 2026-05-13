Lavrov szerint Amerika szeretné olcsón megszerezni az Északi Áramlat azon szakaszait, amely európai vállalatok tulajdonába tartozik. Az orosz külügyminiszter egy beszélgetés során arra hívta fel a figyelmet, hogy miképpen változik a Fehér Ház kommunikációja. Ameddig Joe Biden elnöksége idején határozottan kijelentették, hogy a vezetékek nem fognak működni, addig mostanra a megvásárlásról van szó, miközben Washingtonban visszatérően az ukránokat hibáztatják a vezetékek megsemmisítéséért.
Az orosz politikus kijelentette, hogy az Egyesült Államok tizedáron vásárolná meg az infrastruktúrát, amely eddig európai vállalatok tulajdonában volt.
Lavrov szerint mindez azt jelentené, hogy az árakat már nem az oroszok és németek közötti megállapodások alapján szabnák meg, hanem amerikai döntés lenne. Lavrov szerint az Egyesült Államok az Ukrajnán áthaladó gáztranzit felett is ellenőrzést szeretnének szerezni.
Az Északi Áramlatot 2022 szeptemberében robbantották fel. Számos részlet máig ismeretlen, de azt már kiderítették, hogy egy ukrán különleges alakulat követte el a robbantást. Az üzemeltető Nord Stream AG kijelentette, hogy a helyreállítási költségeket és annak idejét nem tudja megbecsülni.
Címlapkép forrása: Getty Images
