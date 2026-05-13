Megszólalt a szakértő: Putyin a félelmetes nukleáris rakétával valójában a szégyent próbálja leplezni

A tesztről Szergej Karakajev, a hadászati rakétacsapatok parancsnoka számolt be Vlagyimir Putyinnak. Előzetesen a Kreml értesítette az Egyesült Államokat és más országokat a próbaindításról Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára beszámolója szerint. A lépés különösen fontos Moszkva számára, mivel a Szarmat azon hat "szuperfegyver" egyike, amelyeket Vlagyimir Putyin még 2018-ban mutatott be, amivel az orosz hadiipar élvonalbeli képességeit kívánta demonstrálni.

Putyin szerint a Szarmatot 2026 végéig hadrendbe állítják, ami jelentős előrelépést jelent, mivel korábban több kudarcot is elkönyvelhettek a tesztek során. A megkésettséget jelzi, hogy a Roszkoszmosz korábbi vezetője, Jurij Boriszov ezt eredetileg 2023-ra ígérte. A fegyver a szovjet korszakbeli R-36M utódja, amelyet a nyugati terminológiában "Sátán" néven ismertek, emiatt az új eszközt gyakran "Sátán II" néven is emlegetik. Állítások szerint a rakéta akár 16 robbanófejet is képes hordozni, a hatótávolsága elérheti a 18 ezer kilométert.

Az orosz hatóságok egyediségről és pusztító erőről szóló állításai ellenére a rakéta tényleges hatékonysága továbbra is kérdéses.

George Barros, a washingtoni Háborúkutató Intézet (ISW) elemzője szerint a Szarmat nem különösebben érdekes a nukleáris elrettentés és a kölcsönösen biztosított megsemmisítés alapelvei fényében. Véleménye szerint a fegyver nem jelent egyedülálló fenyegetést egyetlen szereplőre nézve sem. Barros hozzátette: a Kreml ezekkel a tesztekkel és közleményekkel elsősorban félelmet kíván kelteni, hogy megadásra bírja ellenfeleit.

Az elemző arra is rámutatott, hogy a sikeres indításról szóló bejelentés néhány nappal a megkurtított, május 9-i győzelem napi díszszemle után érkezett. A Vörös téren tartott parádé mindössze 45 percig tartott. Csaknem húsz éve most fordult elő először, hogy nem vonultattak fel nehézfegyverzetet. A Kreml ezt a lépést ukrán "terrorfenyegetéssel" indokolta. Barros szerint Putyin

a rakétateszt bejelentésével próbálta ellensúlyozni a súlyos május 9-i nemzetközi presztízsveszteséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images