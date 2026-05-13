Megtört a csend a magyar határ közelében: drónrajok lepték el Kárpátalját

A biztonsági előírások miatt a találatok pontos helyszínéről nem közöltek részleteket. Ukrán források szerint azonban a csapások országszerte – így Lviv megyében és Kárpátalján is – az energetikai létesítményeket és az elosztóállomásokat érték. Bár a háború kitörése óta a kárpátaljai régióba csak elvétve jutnak el orosz drónok, ezúttal számos település felett észlelték ezeket.

Hitelesnek tekintett Telegram-csatornák Ungvár felett tíz, Munkács felett pedig öt eszközről számoltak be.

Vitalij Hlahola ungvári önkormányzati képviselő eközben egy helyi becsapódásról is hírt adott. Az első információk szerint ez egy polgári célú stratégiai létesítményt ért.

A légicsapások közvetlenül azután indultak, hogy véget ért a Moszkva által kért tűzszünet.

