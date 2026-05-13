Összeomlás szélére került Izrael kormánya - Napokon belül megbukhat Netanjahu
Összeomlás szélére került Benjamin Netanjahu kormánya Izraelben, a jövő héten sor kerülhet a Knesszet feloszlatására, szeptemberben előrehozott választás jöhet - jelentette a NPR.

A politikai válságot az váltotta ki, hogy Netanjahu közölte ultraortodox koalíciós partnereivel: nem terjeszti elő azt a törvénytervezetet, amely mentesítené a közösség tagjait a sorkatonai szolgálat alól.

Az ultraortodox Degel Hatora frakció nyilvános közleményben reagált:

Nem bízunk többé Netanjahuban. Haladéktalanul a Knesszet feloszlatása felé kell lépnünk."

Az ultraortodox közösség sorkatonai szolgálat alóli mentessége régóta heves viták tárgya Izraelben. A legtöbb izraeli zsidó állampolgár számára kötelező a katonai szolgálat, az ultraortodox fiatalok azonban hagyományosan mentesültek a kötelezettség alól, hogy vallási tanulmányaiknak szentelhessék magukat. A gázai háború és a megnövekedett hadseregi létszámigény miatt ugyanakkor

tavaly az izraeli legfelsőbb bíróság eltörölte az ultraortodox közösség mentességét.

Netanjahu ultraortodox szövetségesei azóta is egy új, a közösséget a behívóparancsoktól megvédő törvény elfogadását sürgetik, erre mondott most nemet a miniszterelnök.

A Knesszet feloszlatásáról szóló szavazást a jövő hétre tűzték ki.

Amennyiben a törvényhozás feloszlik, három hónapon belül előrehozott választásokat kell kiírni.

A választásokra ezután október 27-ig sort kell keríteni.

A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint Naftali Bennett volt miniszterelnök áll az élen, aki a centrista ellenzék vezérével, Jaír Lapiddal közösen indul a megmérettetésen.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

