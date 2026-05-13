Pillanatok alatt szétverte a NATO-csapatokat Ukrajna egy kitalált háborúban - Háromszor is le kellett állítani a gyakorlatot

A hadgyakorlat lényegében egy fiktív orosz-NATO háborút szimulát, Svédország Gotland szigetén.
A forgatókönyv szerint egy meg nem nevezett ország (Oroszország) csapatösszevonást hajtott végre a NATO keleti határán. Ezzel egy időben a svéd Gotland szigetét hibrid támadás érte: szabotázsakciók, többek között áramkimaradások és élelmiszerellátási zavarok sújtották a térséget.
A hadgyakorlat egyik eleme során a NATO-ra támadó erőket ukrán drónpilóták játszották.
A gyakorlat során a NATO-csapatok totális vereséget szenvedtek.
Háromszor is leállították a gyakorlatot, hogy a katonák kitalálják, mit csinálhatnának jobban. Éles helyzetben azonban ekkor már halottak lettek volna"
- mondta egy 24 éves ukrán drónpilóta. Egy másik pilóta szerint a svéd katonákban van potenciál, de a drónjaikon és a taktikájukon is javítani kell. Emellett úgy vélte, hogy
a NATO-parancsnokok még nem értik eléggé a drónhadviselést.
Michael Claesson svéd vezérkari főnök a gyakorlat után hangsúlyozta: minden nyugati haderőnek gyorsan el kell sajátítania a dróntámadások végrehajtását és elhárítását. Ehhez pedig a legrövidebb út az ukránoktól való tanulás.
Gotland szigete azért került a hadgyakorlat középpontjába, mert stratégiai fekvéssel bír a Balti-tengeren. Pontosan a rakétákkal felszerelt orosz kalinyingrádi exklávé és a svéd szárazföld között helyezkedik el.
Aki Gotlandot uralja, gyakorlatilag a Balti-tenger középső részét is uralja"
- mondta Claesson. A vezérkari főnök hozzátette: szerinte reális forgatókönyv, hogy Putyin éppen ezzel a területtel tesztelné a NATO-t. A Balti-tenger Oroszország számára is létfontosságú kereskedelmi útvonal. Az úgynevezett "árnyékflottája" innen szállítja azt az olajat és cseppfolyósított földgázt, amelyből az ukrajnai háborút finanszírozza.
Érdemes megjegyezni: nem ez az első hadgyakorlat, mely során csúfos vereséget szenvednek az ukránoktól a NATO-erők, a drónok elleni védekezés egyelőre komoly gondot okoz a szövetségnek. Erről itt írtunk részletesen:
Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
A héten lesz a vezércsere a Fed élén – Mi a mérlege a Powell-korszaknak?
Mohamed A. El-Erian írása.
Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX
Csak a Telekom tartja magát.
Úgy néz ki, összeomlott Izrael kormánya - Netanjahu gyakorlatilag megbukott
Világossá vált a helyzet.
„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon
Örülnek az Európához közeledésnek, de már kezükben a lista az új kormánynak.
Budapesten lopta el egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, ez két évig fel sem tűnt a színésznek
Ketten használták a bankkártyát.
Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?
Pedig a felhőszolgáltatások szépen nőnek.
Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz
Az orosz elnök emelte a tétet.
Árokszállási: túl erős lett a forint, hamarosan jöhet a kamatvágás
Kissé gyengülhet a forint.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.