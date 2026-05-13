Pillanatok alatt szétverte a NATO-csapatokat Ukrajna egy kitalált háborúban - Háromszor is le kellett állítani a gyakorlatot

A hadgyakorlat lényegében egy fiktív orosz-NATO háborút szimulát, Svédország Gotland szigetén.

A forgatókönyv szerint egy meg nem nevezett ország (Oroszország) csapatösszevonást hajtott végre a NATO keleti határán. Ezzel egy időben a svéd Gotland szigetét hibrid támadás érte: szabotázsakciók, többek között áramkimaradások és élelmiszerellátási zavarok sújtották a térséget.

A hadgyakorlat egyik eleme során a NATO-ra támadó erőket ukrán drónpilóták játszották.

A gyakorlat során a NATO-csapatok totális vereséget szenvedtek.

Háromszor is leállították a gyakorlatot, hogy a katonák kitalálják, mit csinálhatnának jobban. Éles helyzetben azonban ekkor már halottak lettek volna"

- mondta egy 24 éves ukrán drónpilóta. Egy másik pilóta szerint a svéd katonákban van potenciál, de a drónjaikon és a taktikájukon is javítani kell. Emellett úgy vélte, hogy

a NATO-parancsnokok még nem értik eléggé a drónhadviselést.

Michael Claesson svéd vezérkari főnök a gyakorlat után hangsúlyozta: minden nyugati haderőnek gyorsan el kell sajátítania a dróntámadások végrehajtását és elhárítását. Ehhez pedig a legrövidebb út az ukránoktól való tanulás.

Gotland szigete azért került a hadgyakorlat középpontjába, mert stratégiai fekvéssel bír a Balti-tengeren. Pontosan a rakétákkal felszerelt orosz kalinyingrádi exklávé és a svéd szárazföld között helyezkedik el.

Aki Gotlandot uralja, gyakorlatilag a Balti-tenger középső részét is uralja"

- mondta Claesson. A vezérkari főnök hozzátette: szerinte reális forgatókönyv, hogy Putyin éppen ezzel a területtel tesztelné a NATO-t. A Balti-tenger Oroszország számára is létfontosságú kereskedelmi útvonal. Az úgynevezett "árnyékflottája" innen szállítja azt az olajat és cseppfolyósított földgázt, amelyből az ukrajnai háborút finanszírozza.

Érdemes megjegyezni: nem ez az első hadgyakorlat, mely során csúfos vereséget szenvednek az ukránoktól a NATO-erők, a drónok elleni védekezés egyelőre komoly gondot okoz a szövetségnek.

