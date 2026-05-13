  • Megjelenítés
FONTOS Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy még idén hadrendbe állítják a Szarmat interkontinentális ballisztikus (ICBM) rakétát, amelyet a világ legerősebb nukleáris fegyverének nevezett - írja a Reuters. Hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de még nem lehet konkrétumokról, sem a végleges dátumról beszélni – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Az oroszok szerint Szumiba mennek az ukrán katonák

Orosz értesülések szerint az ukrán katonák a rotáció helyett inkább Szumiba mennek Harkivból. Értesülések szerint a lépés elégedetlenséget váltott ki az ukrán katonák körében, mivel szerintük ezzel megfosztják őket a szabadságuktól.

(TASzSz)

Megosztás

Krasznodarban jelentettek becsapódásokat

Május 13-án a hajnali órákban robbanásokat jelentettek az oroszországi Krasznodar területéről. Az elmondások szerint ukrán drónok csapódhattak be Volna nevű település kikötői infrastruktúrájába. A NASA tűzeseteket követő műholdképei alapján a területen tűz ütött ki, ami megerősíti a támadásról szóló jelentéseket.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility