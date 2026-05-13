Rejtélyes térképet rakott ki Trump: egy egész országot kebelezne be Amerika – Világosan látszik rajta az elnök célpontja

Térképet rakott ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalára, melyen Venezuela látható, mint az USA 51. állama.

Az elnök semmilyen kontextust nem fűzött a képhez, csak egy fehér térkép, rajta Venezuela befestve az USA zászlójának színeivel, fölötte egy felirat, hogy „51. állam.”

Trump a hét elején vette elő a témát, amikor a Fox Newsnak azt mondta, hogy

„fontolgatja,” hogy 51. amerikai államot csinál Venezuelából.

Caracas erre reagált is: Delcy Rodriguez ügyvivő elnök nyíltan elutasította a felvetést. Ezután tette ki az újabb posztot Donald Trump elnök.

Nem világos, Trump mit akar elérni a nyomásgyakorlással. Venezuela jelenlegi vezetése együttműködik az Egyesült Államokkal, miután az előző vezetőt, Nicolas Madurót, elrabolták az amerikai különleges erők az év elején.

Hasonló posztokat Trump korábban Kanadával és Grönlanddal kapcsolatosan is tett, ezeket a területeket végül nem annektálta az Egyesült Államok. Kanada bullyingolása miatt a két ország kapcsolata jelentősen megromlott és az USA komoly turisztikai, nehézipari és hadiipari megrendelésektől esett el, Grönlanddal (és Dániával) viszont sikerült elmélyíteni végül a katonai és védelmi együttműködést.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with