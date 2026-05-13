Rémálommá vált az álomutazás: agresszív járvány tört ki a tengerjárón, több mint ezer ember került karanténba

Az Ambition névre keresztelt hajó május 8-án indult el Belfastból egy kéthetes, Nyugat-Franciaországot és Spanyolországot érintő körútra. Az Ambassador Cruise Line hajótársaság tájékoztatása szerint
május 13-ig 48 aktív gyomor- és bélhurutos megbetegedést regisztráltak az utasok, egyet pedig a személyzet körében.
A megbetegedések száma azután nőtt meg hirtelen, hogy szombaton, Liverpoolban újabb utasok szálltak fel a hajóra.
A francia egészségügyi hatóságok még a bordeaux-i kikötés előtt döntöttek úgy, hogy a vizsgálat lezárultáig senki sem hagyhatja el a hajót. A kikötést követően egy orvoscsoport szállt a fedélzetre. Áttekintették az egészségügyi dokumentációt, majd mintákat vettek, amelyeket a bordeaux-i egyetemi kórházban vizsgálnak meg. Az eredmények kiértékeléséhez legalább hat órára van szükség.
A hajótársaság megerősítette, hogy pénteken egy 92 éves férfi utasuk elhunyt a fedélzeten. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az áldozatnak nem voltak gyomor-bélrendszeri tünetei. A halál pontos okát halottkémi vizsgálat fogja megállapítani. A francia regionális egészségügyi hatóság azt is közölte, hogy
a hajón tapasztalt járványnak semmi köze az MV Hondius nevű luxushajón észlelt hantavírus-góchoz.
Az Ambition fedélzetén összesen 1187 utas - túlnyomó többségük brit állampolgár -, valamint 514 fős személyzet tartózkodik. A társaság közleménye szerint az első megbetegedések után fokozott fertőtlenítési protokollt vezettek be. Ez magában foglalja a közösségi terek gyakoribb takarítását, és azt, hogy az éttermekben a svédasztalos rendszer helyett a személyzet szolgálja fel az ételeket. Emellett folyamatosan felhívják az utasok figyelmét a megfelelő kézhigiéniára.
Az utasok és a személyzet tagjai kizárólag akkor hagyhatják el a hajót, ha a laboratóriumi eredmények alapján a hatóságok erre engedélyt adnak. Az elmaradt kirándulásokért a hajótársaság teljes pénzvisszafizetést ígért az érintetteknek.
