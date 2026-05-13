  • Megjelenítés
FONTOS A Magyar-kormány első ülésén már jelen voltak égető kérdések
Rémálommá vált az álomutazás: agresszív járvány tört ki a tengerjárón, több mint ezer ember került karanténba
Globál

Rémálommá vált az álomutazás: agresszív járvány tört ki a tengerjárón, több mint ezer ember került karanténba

Portfolio
Több mint 1700 utas és a személyzet tagjai rekedtek egy üdülőhajón a franciaországi Bordeaux-ban. A helyi hatóságok ugyanis vizsgálatot rendeltek el a fedélzeten egy gyomor-bélrendszeri fertőzés gyanúja miatt - közölte a Sky News.

Az Ambition névre keresztelt hajó május 8-án indult el Belfastból egy kéthetes, Nyugat-Franciaországot és Spanyolországot érintő körútra. Az Ambassador Cruise Line hajótársaság tájékoztatása szerint

május 13-ig 48 aktív gyomor- és bélhurutos megbetegedést regisztráltak az utasok, egyet pedig a személyzet körében.

A megbetegedések száma azután nőtt meg hirtelen, hogy szombaton, Liverpoolban újabb utasok szálltak fel a hajóra.

A francia egészségügyi hatóságok még a bordeaux-i kikötés előtt döntöttek úgy, hogy a vizsgálat lezárultáig senki sem hagyhatja el a hajót. A kikötést követően egy orvoscsoport szállt a fedélzetre. Áttekintették az egészségügyi dokumentációt, majd mintákat vettek, amelyeket a bordeaux-i egyetemi kórházban vizsgálnak meg. Az eredmények kiértékeléséhez legalább hat órára van szükség.

Még több Globál

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Figyelmeztet az autógyártó: drágulást és zavarokat hozhat az iráni háború

Vége a leállásnak: újra elindulnak a Wizz Air gépei Magyarországról Tel-Avivba, de bármikor jöhet az újabb változás

A hajótársaság megerősítette, hogy pénteken egy 92 éves férfi utasuk elhunyt a fedélzeten. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az áldozatnak nem voltak gyomor-bélrendszeri tünetei. A halál pontos okát halottkémi vizsgálat fogja megállapítani. A francia regionális egészségügyi hatóság azt is közölte, hogy

a hajón tapasztalt járványnak semmi köze az MV Hondius nevű luxushajón észlelt hantavírus-góchoz.

Az Ambition fedélzetén összesen 1187 utas - túlnyomó többségük brit állampolgár -, valamint 514 fős személyzet tartózkodik. A társaság közleménye szerint az első megbetegedések után fokozott fertőtlenítési protokollt vezettek be. Ez magában foglalja a közösségi terek gyakoribb takarítását, és azt, hogy az éttermekben a svédasztalos rendszer helyett a személyzet szolgálja fel az ételeket. Emellett folyamatosan felhívják az utasok figyelmét a megfelelő kézhigiéniára.

Az utasok és a személyzet tagjai kizárólag akkor hagyhatják el a hajót, ha a laboratóriumi eredmények alapján a hatóságok erre engedélyt adnak. Az elmaradt kirándulásokért a hajótársaság teljes pénzvisszafizetést ígért az érintetteknek.

Kapcsolódó cikkünk

Elmagyarázta a virológus, kell-e aggódnunk a dél-amerikai hantavírus miatt

Súlyos figyelmeztetés érkezett az új halálos vírus miatt - 42 napos karantén jöhet, vizsgálják, hogy mutálódott-e a vírustörzs

A koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegeti az emberiséget? – Megszólaltak a szakértők

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap
Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility