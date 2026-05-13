Súlyos figyelmeztetés érkezett az új halálos vírus miatt - 42 napos karantén jöhet, vizsgálják, hogy mutálódott-e a vírustörzs
A WHO vezetője arra szólította fel az országokat, hogy készüljenek fel további hantavírus-megbetegedésekre. Az MV Hondius üdülőhajón kitört járvány ugyanis már kilenc igazolt fertőzöttet és három halálos áldozatot követelt. A hajóról evakuált francia nő állapota időközben kritikusra fordult, Spanyolországban pedig egy újabb pozitív esetet azonosítottak - jelentette a The Guardian.

Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO vezető kedden Madridban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

egyelőre nincs jele szélesebb körű járvány kialakulásának. A vírus hosszú, hat-nyolc hetes lappangási ideje miatt azonban a következő hetekben újabb esetekre kell számítani.

A WHO 42 napos karantént és a magas kockázatú kontaktszemélyek folyamatos megfigyelését javasolja. A fertőzéseket a hantavírus andesi változata okozza, amely ritka esetekben emberről emberre is képes terjedni.

A hajón három utas – egy holland házaspár és egy német állampolgár – vesztette életét a vírus következtében. A párizsi egészségügyi hatóságok keddi közleménye szerint az evakuált 65 éves francia nőbetegnél a betegség legsúlyosabb formája, a hantavírus okozta kardiopulmonális szindróma alakult ki. A beteg jelenleg mesterséges lélegeztetésre és keringéstámogatásra szorul. Az orvosok tájékoztatása alapján a nőnek alapbetegségei is voltak.

A spanyol egészségügyi tárca megerősítette a hírt, miszerint a hajóról evakuált, majd egy madridi katonai kórházban karanténba helyezett tizennégy spanyol állampolgár egyikénél szintén kimutatták a hantavírust. A beteg hőemelkedésről és enyhe légúti tünetekről számolt be, állapota jelenleg stabil.

A brit egészségügyi biztonsági hivatal (UKHSA) bejelentette, hogy tíz személyt az Egyesült Királyságba szállítanak a karantén letöltése céljából. Ők a távoli dél-atlanti brit tengerentúli területekről, köztük Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha szigeteiről származnak. Eközben az angliai Wirral városában található Arrowe Park kórházban elkülönített húsz brit állampolgár hamarosan elhagyhatja a létesítményt. Hollandiában egy nijmegeni kórház tizenkét dolgozóját kellett hat hétre karanténba helyezni.

Erre azért volt szükség, mert egy hantavírusos beteg vér- és vizeletmintáit nem a megfelelő biztonsági protokoll szerint kezelték.

Spanyolország központi kormánya a Kanári-szigetek regionális kormányának tiltakozása ellenére engedélyezte, hogy az MV Hondius Tenerifén kikössön. A döntést azután hozták meg, hogy a Zöld-foki Köztársaság megtagadta a hajó fogadását. Az evakuálási művelet során vasárnap és hétfőn több mint százhúsz utast és személyzeti tagot szállítottak partra. Tedros Adhanom Ghebreyesus külön méltatta Spanyolország és Pedro Sánchez miniszterelnök szolidaritását. A hajó időközben újratankolt, majd huszonöt fős legénységgel, valamint egy orvossal és egy ápolóval a fedélzetén elindult a rotterdami kikötő felé.

Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter a Nemzetgyűlésben elmondta, hogy a vírus teljes genomszekvenálása még nem fejeződött be.

Emiatt egyelőre nem tudják biztosan megállapítani, hogy a vírustörzs mutálódott-e.

Ennek ellenére az eddigi adatok alapján "inkább megnyugtatónak" tartják a helyzetet.

